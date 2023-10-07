隨著我國第一艘國造潛艦海鯤號於9月28日舉行命名及下水典禮，近日來潛艦話題引發社會各界關注。對此，退役中將帥化民7日就表示，「那個下水典禮的背後，就是因為立法院還有一百多億的預算還沒有過，一定要給他過，所以一定要提前搞這個下水典禮，再來為什麼這次這麼急？因為要趁著蔡英文還沒下來，所有這些包庇的人都還在，把後面那7條船的錢一次通過」，引發討論。

蔡英文總統9月28日赴高雄台船公司海昌工廠，出席「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」，蔡英文致詞時表示，歷史將會永遠記住這一天，過去潛艦國造被認為是不可能的任務，但今天由國人自己設計打造的潛艦就在眼前，潛艦國造不只是目標，更是我們堅定守護國家的具體實踐。

帥化民7日在政論節目《新聞大白話》中表示，「那個下水典禮的背後，就是因為立法院還有一百多億的預算還沒有過，一定要給他過，所以一定要提前搞這個下水典禮，再來為什麼這次這麼急？因為要趁著蔡英文還沒下來，所有這些包庇的人都還在，把後面那7條船的錢一次通過」。

帥化民最後更提到，「每次搞鬼都是搞特別預算，因為特別預算立法委員監督的功能就吃不上了，那這個4600億的錢就被人家隨便弄了，沒經過戰爭的考驗你也不知道它對錯，4600億欸天啊，你拿給今天台灣老百姓，有多少地方需要這些錢」。