台灣的國防預算已增至6千億，對美軍購的金額也越來越高。前立委許國泰忍不住表示，即使預算從4千多億增加到6千億，但有辦法跟中國大陸打嗎？他認為，最有智慧的總統，就是菲律賓前總統杜特蒂，杜特蒂認為，就算菲律賓拿所有的錢去買武器，也打不贏中國大陸，買那麼多武器要做什麼，不如就談條件。

許國泰7日在中天《廟口開講》節目中表示，我們現在買很多武器，但有辦法跟中國大陸打嗎？我們從4千多億預算增加到6千億時，總統蔡英文說，我們的國力很強。不過，中國大陸卻有7兆多，還擁有幾百萬的軍隊。我們即使現在全部徵兵，最多幾十萬人，連十分之一都不到，怎麼跟人家打？而後知道武器打不過人，連兵力也沒有辦法，就想要用地雷把人家炸死，但有可能嗎？

許國泰認為，最有智慧的總統，就是菲律賓前總統杜特蒂。當時美國人叫杜特蒂去買武器，杜特蒂說免了，他只有叛軍，而且武器很差，將他們殲滅，要消耗時間、精力，經濟就發展不了。

許國泰接著指出，美國跟杜特蒂說，中國大陸很強，你們南海跟它有爭議，所以要買武器，中國大陸才不敢打你。杜特蒂說，就算菲律賓拿所有的錢去買武器，也打不贏中國大陸，買那麼多武器要做什麼，不如談條件，讓大陸花錢來建設南海，再來分帳。所以菲律賓經濟已經發展很多了。