杭州亞運8日迎來閉幕式，各國獎牌數及排名也大致底定，截至7日賽程結束為止，中華隊一共拿下18金、20銀和28銅，總計66面獎牌，金牌數領先後頭的伊朗5面，已經提前確定本屆亞運獎牌榜第6作收。

中華隊單靠著滑輪項目狂掃7面金牌，柔道、網球也順利帶回2金，中華隊目前一共奪下18面金牌，根據大會賽程，8日所進行的項目只有空手道及水上芭蕾，中華隊只剩下谷筱霜在女子空手道50公斤級出賽，若成功拿金牌，中華隊只能追平在1998年曼谷亞運創下的單季最多19金，無緣突破隊史紀錄。

在獎牌總數部分，中華隊以66面排在第7，不過歷屆亞、奧運獎牌榜排名皆依據金牌數分高下，中華隊以18面金牌暫居第6，但最後一天的賽程只會產出3面金牌，中華隊確定壓過伊朗排名第6，谷筱霜將力拚讓中華隊獎牌數再出現變動。

哈薩克目前以總獎牌數76面排名第5，無奈銅牌吃得太多，有46面是成色最低的獎牌，只能以10金名列第11。地主國中國大陸則狂拿了200面金牌，幾乎是本屆亞運總和481面金牌的一半。