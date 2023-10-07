本日稍早（7）巴勒斯坦武裝分子對以色列發起了廣泛的攻擊，以色列軍方表示，他們發射了數千枚火箭，甚至射到了特拉維夫北部。伊斯蘭國家之首——沙烏地阿拉伯外交部稍早發出聲明，呼籲以巴雙方立即停止敵對行動升級，保護平民。並重申，該國曾多次警告情勢爆發的危險，是因為以色列長期對巴勒斯坦人的迫害所致。

#بيان | تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك. pic.twitter.com/NhlkexyhEQ — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 7, 2023

綜合外電報導以及沙烏地阿拉伯外交部7日聲明，以色列國防部長葛朗特（Yoav Galant）下令「大規模的後備動員」為長期戰鬥做準備，以色列國防軍已經宣佈了軍事行動「鐵劍」（Operation Swords of Iron）政府高層並誓言一定會贏得這場戰爭。

稍早，沙烏地阿拉伯外交部發出聲明：「沙烏地阿拉伯王國密切關注巴勒斯坦各派別與以色列佔領軍之間前所未有情勢的發展，該情勢導致該地多處發生高度暴力事件。沙烏地阿拉伯王國呼籲立即停止雙方的升級行動，保護平民，並保持克制。

王國重申其多次警告，警告說情勢爆發的危險，是由於持續的佔領、剝奪巴勒斯坦人民的合法權利，以及對其聖地的系統性挑釁不斷重複發生。王國呼籲國際社會承擔責任，啟動一個可信的和平過程，以實現2國解決方案，實現該地區的安全和和平，並保護平民。」