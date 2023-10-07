國民黨立委江啓臣6日在質詢時披露，行政院在民國94年4月14日，那時的副院長到立院報告，提出「潛艦不國造」的建議！所以真正取消潛艦國造計畫的，是2005年的民進黨政府！當時的行政院院長謝長廷在臉書回應，外交國防屬於總統的權限，且2005年當時朝小野大，最後是依國防委員會多數立委的意見辦理，行政院配合而已。

國民黨立委江啓臣6日在院會質詢行政院長陳建仁、國防部長邱國正和法務部長蔡清祥時，找出民國93年立法院公報指出， 柴油潛艦是於民國84（1995）年「華美會議」向美方提出，美方當時其實也在考慮，後來也同意。

江啓臣說，民國91年，林郁方委員提出潛艦國造請行政院組成專案小組，藍綠共同連署，獲得無異議通過，這是潛艦國造案的第一個提案。

江啓臣特別提到，行政院在民國94年4月14日，那時的副院長到立院報告，提出「潛艦不國造」的建議！所以潛艦國造案到此又告一段落。真正取消潛艦國造計畫的，是2005年的民進黨政府！

對此，當時的行政院院長謝長廷在臉書回應，外交國防屬於總統的權限，行政院長怎麼可能去阻擋不做？這是最基本的政治常識。

謝長廷也指出，2005年當時朝小野大，國民黨、親民黨的立委佔絕對多數，如果國民黨的立院真的要做，行政院長怎麼敢拒絕執行，而且和諧沒有發生任何衝突？所以用常識想都知道，最後是依國防委員會多數立委的意見辦理，行政院配合而已。