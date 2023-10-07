國民黨總統參選人侯友宜日前拍攝「諷蛋」的門神廣告，並且投放到各大電視台播放。其中在三立電視台，僅只播了2次就被下架，引發社會各界議論。對此國民黨台北市議員鍾沛君直言，門神廣告被下架，「內部消息指出，致電三立的正是行政院副院長鄭文燦」。

「是警總再現？還是媒體自綠？」鍾沛君指出，超思疑案全面引爆蛋蛋風暴，國民黨黨基於捍衛食安、監督政府，根據已被揭露的新聞資訊，直指前畜產會董事長林聰賢，與行政院副院長鄭文燦可能是「門神」，並製播廣告。

「結果在三立電視，只播了兩次，就被下架。」鍾沛君直言，如果林聰賢不是「門神」，沒有涉入蛋蛋危機，他何必跟著前農業部長陳吉仲下台？鄭文燦之所以被質疑，是因為早在今年4月，就在中央災害防救委員會裁示農委會應從防災角度規劃糧食安全儲備，「例如針對雞蛋短缺預作專案進口準備」，更在超思疑案剛延燒之際，他老兄便急急忙忙拍了影片替超思開脫。

鍾沛君直言，門神廣告被下架，內部消息指出，致電三立的正是鄭文燦本人。「不只心虛，手還伸得很長，有憑有據商業託播行爲，民進黨就是有本事讓媒體有錢不賺！」