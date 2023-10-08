凍齡女星天心2016年與韓國攝影師金英敏結婚，兩人至今感情依舊甜蜜，她也經常透過社群分享夫妻之間的互動，閃瞎不少網友。天心7日邀老公一起看杭州亞運棒球金牌戰，在比賽結束中華隊「銀」恨，她也好奇老公怎麼看，他一句話展現超強求生欲。

天心7日在Instagram限時動態曬出與老公手牽手的畫面，透露自己主動邀老公一起看亞運棒球金牌戰，老公也欣然答應，但因為是中華隊對上韓國隊，天心忍不住開玩笑，「會不會看著看著我們先打起來？」，他只說「等等就知道」。

天心與老公金英敏一起看亞運棒球金牌戰，在中華隊敗給韓國隊之後，老公展現超強求生欲。（圖／摘自天心Instagram）

經過兩隊九局激烈對抗後，中華隊以0比2敗給韓國，而天心突然問韓國老公，「亞運棒球金牌賽怎麼看？」，沒想到就算韓國隊拿到金牌，金英敏也不敢表現太開心，立刻回答「我還想活命，謝謝」，足見他求生欲有多強烈，以及他與天心之間有多體諒對方、照顧彼此心情。

其實天心與金英敏當年只交往幾個月就閃婚，震驚整個演藝圈，但天心曾堅定又幸福地說，「謝謝金英敏先生的勇氣、體貼、溫柔，不管做什麼事做什麼決定，總把我和媽媽放在第一位置」，因此兩人結婚7年還能像新婚般愛得濃烈。