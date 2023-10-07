歡慶雙十，為讓外籍遊客感受大眾運輸出遊的便捷，台北客運965「板橋-金瓜石」公車7日在「捷運西門站」舉辦體驗搭乘歡遊九份活動，只要是外籍遊客搭乘965公車，即可獲贈限量的波蘿麵包一份，吸引不少外籍遊客呼朋引伴一起來參加，直呼很開心！

台北客運在活動前幾天就在台北車站、西門町商圈舉手版，以快閃活動方式宣傳，今天活動現場就吸引了40幾位分別來自美國和新加坡、越南、馬來西亞、泰國等東南亞地區來台旅遊或工作、念書的外國朋友來搭乘，每個人都笑得好開心，頻頻以「Thank you」、「謝謝」表達感謝之意。新北市交通局副局長林麗珠、台北客運執行董事李婷娜與台北客運總經理李建文都到場向參加活動的外國朋友致意，並分送波蘿麵包。

台北客運執行董事李婷娜（二排左）、新北市交通局副局長林麗珠（二排右）致贈波蘿麵包給外籍遊客。（台北客運提供）

遠從美國來台旅遊的一位外國朋友分享他曾在疫情前造訪九份，這次是第二次來台旅遊，因為九份在台北市近郊，搭車一個多小時就可以到達，到九份除了欣賞山海美景和很有特色的建築物之外，還可以品嘗美食，而且搭乘965公車往返只要180元（單趟90元）相當便宜，搭車的地點離西門町旅店很近，非常方便，真心推薦給來台灣玩的外國朋友搭乘。

不少外籍遊客呼朋引伴參加活動，新北市交通局副局長林麗珠（左）、台北客運執行董事李婷娜（右）也上車致意。（新北市交通局提供）

畢業於美國西北大學MBA碩士，現任客運全聯會副理事長的台北客運執行董事李婷娜，以流利的英語向外國朋友推銷購買Tpass 1200都會通的好處，並且細數台灣的好山好水都有客運和公車到達。

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，「基北北桃1200都會通定期票」自7月1日上線以來，累計使用已達1億人次，每日搭乘運量仍持續成長，新北市政府也推薦外國朋友使用「基北北桃1200都會通定期票」，平日除了搭車工作、上學外，假日更可以搭公車旅遊，省錢又方便。