56歲名模出身的孟廣美過去以電影《紅色角落》、《神鬼傳奇3》成為打入好萊塢電影圈的台灣女星，178公分高的她還有36、24、36的魔鬼身材，但她早年曾遇到義大利籍男友騙走約台幣25億，導致她人財兩失，隨後她又閃婚嫁給才認識10個月的大陸富商吉增和，如今幸福肥的模樣曝光，而她大起大落的人生比電影還離奇。

外型高挑的孟廣美早年接觸伸展台工作出道，後來她晉升為主持人、演員，以《神鵰俠侶》中癡情的李莫愁一角走紅，成為罕見的三棲藝人，也因此被封為香港十大名模之一。然而多年前她和義大利男友Corrado交往，對方以投資為名要孟廣美贊助，前後捲走約25億台幣，被問到錢後來有沒有追回來？孟廣美當時無奈表示：「有什麼好追的？」。

孟廣美身材火辣。（圖／中時資料照片）

孟廣美當時接著說，自己確實因此跌了一跤痛恨對方，但不想花力氣跟對方有牽扯，「我覺得他騙了我，我心裡也是十分恨他的，但是追肯定是追不回來了，說不定他已經都敗光了，既然已經分手了我就不想再跟他聯絡了，也不想有任何的瓜葛」，後來她與富商吉增和一見鍾情，傳聞男方有至少10億身家，兩人富上加富，認識10個月後就決定步入禮堂。

孟廣美過去是第一個打入好萊塢的台灣女星。（圖／中時資料照片）

如今，孟廣美和吉增和已經結婚13年，但無意生小孩，有一說是女方考慮人工受孕，吉增和心疼老婆受苦便反對，另有一說是兩人說好沒興趣當爸媽。今年57歲的孟廣美，日前被拍到替深圳時裝周站台，一現身依舊霸氣十足，然而肉肉臉跟肚子相當明顯，幸福肥的模樣讓網友十分驚訝。

孟廣美和吉增和結婚13年。（圖／中時資料照片）