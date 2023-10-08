今年韓國人氣女團BLACKPINK來台開唱，創下上億觀光財，下半年，英國搖滾天團COLDPLAY接力來台，而台灣歌手林俊傑、劉若英等，也開啟世界巡迴演唱會，為何他們都找「必應創造」籌辦演唱會？

南韓天團BLACKPINK世界巡迴演唱會「BORN PINK」最終場，剛在南韓畫下句點。回顧今年3月在高雄世運主場館的台灣場演出，短短兩天，共吸引約九萬名歌迷，更為高雄帶來近兩億新台幣的「觀光財」，足見韓國流行音樂的驚人魅力。

而台灣本土流行音樂也不遑多讓，開啟疫後演唱會風潮。今年，歌手劉若英、戴佩妮、周華健、任賢齊、林俊傑，樂團告五人、五月天等均接力開啟全球巡迴演出。隨著數位串流平台音樂超越實體唱片銷售，演唱會儼然成為近年流行音樂的主要收入來源之一。

鮮少歌迷知道的是，上述國內外大咖歌手明星，均指定「必應創造」（以下簡稱必應）籌辦演唱會，可說展演界的台灣之光，今年下半年，更接下英國搖滾天團COLDPLAY世界巡迴演唱會，必應憑什麼獲得國內外巨星青睞？風光背後，台灣流行音樂又面臨哪些出海挑戰？

演唱會幕後靈魂人物，老闆現場督軍

9月中旬正中午，位於台北市內湖的必應台灣辦公室裡，剛結束劉若英、毛不易中國演唱會的必應董事長周佑洋，旋即將啟程林俊傑巡迴演唱會。在歌迷尖叫聲包圍、聲光設備照耀下的場場精彩演出背後，都是身高一米八的周佑洋親自督軍。

疫情後演唱會巡演報復性成長，必應預估今年約有600場展演與節目製作。（圖/遠見提供）

一名與他共事多年的工作伙伴解釋：「每一場歌迷看到劉若英吊在高空舞台開唱，都要有洋公（周佑洋）在，她才安心。」

台灣的展演產業如何打下出海基礎？要回到必應前身，五月天主唱阿信命名的「相信音樂國際公司」旗下，一個專門負製作和承接旗下歌手或其他唱片公司演唱會的製作部門。

疫情間合資成立中國公司，擴大接案量能

2014年獨立成立的必應創造，2018年正式走入資本市場，當時被市場定位為「五月天概念股」，這是過去業界熟知的必應，但即便如此，疫情期間遙遙無期的解封之路，仍困擾著他們。

「我們是最早暫停的產業，也是最晚恢復的，」周佑洋感慨表示。這段時間，必應與旗下300名員工沒有停下腳步，反而抓緊喘息時間，與中國市占率最大的「太合音樂集團」合資成立「有秀必應」，深耕華語流行音樂最大市場。

往年，必應每年平均籌辦的展演與節目製作約400場，但今年粗估約高達600場。換算下來，平均一天在全世界就有兩場展演是由必應籌辦，這也帶動必應今年上半年合併營收8.3億元，稅後淨利8906萬元，EPS 2.02元，創下同期新高。更吸引英國雜誌特地飛來台灣，專文介紹必應籌備演唱會的幕後製作過程。

一路從燈光音響設備小弟入行的周佑洋，至今累積20多年專業，觀察現階段台灣流行音樂產業有三大挑戰：市場規模小、專業人才培養不易、制度尚未完善。

台灣展演市場小，企業夠大才能活

必應創立以來，不乏與國外團隊合作的經驗，問起周佑洋是否羨慕國外團隊的專業分工？他坦言：「剛開始做這一行確實會！」因為比起歐美、中國甚至近十來崛起的韓國市場，台灣展演市場規模較小，他卻也深刻體悟到：「展演行業在國外，也許不一定要是頂尖也能生存；但在台灣，必須成為產業的頂尖者。」

這同時也是必應的優勢與機會，它是台灣少數兼具軟硬體資源的展演公司，不僅能設計演出製作的軟體內容，硬體技術、設備與工程等專業領域也扎根超過十年。

必應旗下設有製作部門，可獨立承接活動，提供藝人或公司多種演出選擇，客戶黏著度高；而疫情間投資成立的「有秀必應」，持續招募人才，培訓後漸漸壯大，目前員工數約30人，已具備獨立承辦巡演能量，包括薛之謙、毛不易等知名歌手巡演。

「經驗值」是必應最大的優勢，周佑洋以舞台上的一張高腳椅舉例：「（藝人）唱到第五首歌的時候，要轉場換成自彈自唱，這時候我們的工作人員誰都可以拿高腳椅上去，但在國外，只有工會的人可以拿那張椅子，如果你拿了，等於搶了他的工作權。」

在美國，展演幕後工作人員均有所屬工會組織，像是IATSE（The International Alliance of Theatrical Stage Employees，國際戲劇舞台技術工作者聯盟），並且由工會派遣專業人員；台灣則是由承攬的公司旗下專職員工負責，雇傭關係與台灣大不同，透過經驗值才能打磨出屬於必應團隊的SOP。

硬體方面，必應至今累積上萬場的展演，重點投資於燈光、音響等設備。周佑洋說明，必應和客戶在國外演出時使用一樣的設備，除了對接更順暢，也幫助技術人員在學習和實際使用時更接軌國際。

國內四大演唱會製作公司。（圖/遠見提供）

台流出海契機：結合文化產業打團戰

台灣流行音樂未來如何拓展至海外市場？除了中國，周佑洋觀察，香港、馬來西亞、新加坡、泰國甚至是印尼都是華語音樂試圖突破的市場，要怎麼做？以2019年中國電視劇《陳情令》為例，除了捧紅了兩位男主角，熱潮甚至延伸到音樂專輯、演唱會等一系列產業，必應承辦該劇的泰國粉絲見面會，就是成功出海的例子之一。

周佑洋認為，關鍵在於不能將音樂產業獨立出來孤軍奮鬥，因為單一歌手或樂團跨出海外市場仍須具備國際知名度，若能結合戲劇、電影等多面向文化產業對外行銷，「團體戰」將可幫台灣流行音樂打造出海的契機。

本文作者：吳婉瑜

(本文摘自《遠見雜誌10月號448期》)