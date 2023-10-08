AI是泡沫？還是真實的數位革命？

根據《財訊》報導，過去幾個星期，隨著AI概念股股價退燒，許多人反覆爭辯這個問題。不過，9月22日，微軟宣布將向全球推出旗下最重要的AI服務Copilot和多項AI新服務。9月26日開始，使用最新版Windows 11的用戶，將能使用內建在作業系統中的Copilot AI服務。

這是供一般用戶免費使用的版本，可以由這款內建的人工智慧軟體幫你為一篇文章建立摘要、寫電子郵件，或是依指令生成圖片，或是在你工作時，自動從Soptify幫你找出能讓你專注的音樂，並改用更具沉浸感的桌面顏色。

《財訊》報導指出，11月1日開始，微軟更將開放Microsoft Copilot 365 服務供企業使用。這個版本的人工智慧功能，宣稱你只要動動口，就能讓電腦整合幾個不同的Word、Excel檔案，變成明天要用的簡報檔。或是幫你讀上千頁的資料，找到你要的重點；或是幫你上網搜尋，找到你報告中所需要的關鍵數字。

企業版Copilot服務才是微軟的重點。7月中時，微軟已宣布，已經使用Microsoft 365服務的公司，以商務標準版為例，每位員工每月向微軟繳交12.5美元的月費，但如果要在Word、PowerPoint等微軟服務上使用名為Microsoft 365 Copilot的AI服務，每人每月要多付30美元。這項服務並不便宜，但如果成功，微軟才可能會添購更多資料中心的伺服器，增強算力。

根據《財訊》報導，一家市值近3千億元台幣的上市公司董事長觀察，微軟早已啟動企業版Copilot服務的試驗計畫，「台積電、聯發科都已經在用，」這些企業把自家的資料「餵」給Copilot後，就能訓練出一個精通公司狀況的AI助理。希望達到的目標之一是，讓這些大公司的員工，身邊有一個了解公司大小事、能隨時問到飽的AI助理。

他很看好AI未來對公司營運的發展。因為，過去管一座工廠，靠物聯網蒐集海量資料後，卻沒有人力可以分析哪裡有問題；以後資料丟給AI，能直接先過濾出有問題的重點，才能快速達到改善工廠效率的目的。「目前這些公司還在訓練AI，」但各公司願意用自家資料來訓練，關鍵之一是，微軟承諾企業版用戶的資料，不會用來訓練微軟的AI平台，不會有洩密問題。