根據《財訊》報導，公開發行公司凱撒飯店日前發布重訊，林鴻道辭任董事長，由經理人皮金營接任。由於凱撒飯店隸屬宏國集團，長年來都是由林鴻道主導，此次人事異動，引發外界關注。

《財訊》報導指出，宏國經營飯店始於1988年，購入台北火車站前的台北希爾頓大飯店，後更名為台北凱撒。而掛牌的凱撒飯店，營收主體為九六年向日商購入的墾丁凱撒。去年仍有疫情之際，獲利1.89億元，每股純益創下8年新高達3元，今年上半年賺1.53元，表現不俗。

據《財訊》了解，林鴻道熟稔開發建設，但對飯店經營管理也很有興趣。目前他除了要負責家族事業，又擔任中華奧會主席，並且在8月被選任為東亞奧林匹克委員會協會副主席，9月率台灣代表隊參與杭州亞運賽事。推估是分身乏術才會請辭飯店董座。

雖然如此，林鴻道仍是集團飯店事業的主導者。但隨著家族第三代也開始進入集團，宏國林家是否會在家族事業重新分工，有待觀察。