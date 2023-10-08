大陸經濟復甦坎坷，外界多半持保守態度，不過有專家認為，低迷狀況似乎已經觸底，甚至有一些轉變遭忽視，譬如目前數位經濟與脫碳行動雖然只佔大陸GDP的20%，但正在以每年近40%的速度快速成長。

CNBC報導，全球金融集團KKR首席投資長Henry H. McVey走訪大陸、日本及印度了解當地產業與經濟狀況，他們維持對大陸明年實際GDP 4.5%的預測，通膨率則落在1.9%左右。

從業超過30年的Henry H. McVey也暢談大陸之行的收穫，「在房地產行業萎縮的狀況下，更了解了大陸經濟的變化，有一些改變並沒有受到重視，例如大陸數位經濟與脫炭行動雖然只占大陸GDP的20%，但正在以每年40%的速度成長。」

KKR是全球最大的私募股權公司之一，其管理的資金約5190億美元，約有20%的資金投資亞洲，7月一項報告則揭露，KKR對大陸投資60億美元，Henry H. McVey表示，「無論我們去哪裡，都需要將政治狀況考慮在內，但我不認為這會影響我們投資。」