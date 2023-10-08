有哪個品牌，能夠不分年齡，一次通吃少、中、老三代？答案是瑜伽服品牌Lululemon！

投資銀行Piper Sandler今春的調查顯示，它已經成功跨越了世代鴻溝；最近1季營收，更有年增率18％的好成績。

從2022年秋季開始，它就穩居青少年喜愛的運動服裝品牌第2名，僅次於Nike。7年級生漢娜（Hannah McMullan）說，「我學校的朋友都穿它。」

同時，它也是高收入女性最愛的運動服飾品牌。漢娜的母親、53歲的自由撰稿人韋茨曼（Jennifer Weitzman）告訴《華爾街日報》，因為品質好又耐穿，她願意買下整套該品牌的瑜伽服。

就連93歲的網紅卓尼雅克奶奶（Grandma Droniak）， 也在TikTok上向她超過1,000萬的粉絲展示Lululemon的夾克。

因為，它重視「功能」更勝於時尚，才贏得跨世代消費者的心。其執行長麥唐納（Calvin McDonald）說，因為時尚是主觀的，但任何年齡的人都會喜歡真正舒適的服裝。

即使同一款產品，Lululemon也為不同年齡層調整設計。例如旗下Hotty Hot系列短褲，便有胯下10公分與6公分兩種版本，讓55歲的投資銀行家萊昂哈特（Cathy Leonhardt）和兩個女兒穿上同款，也不擔心「裝嫩」而感到尷尬。

但關鍵的是，穿上它更像是一種身分象徵，代表一個重視體態、健康生活的人。它有著精品的特質，除了重視精緻的門市體驗，還有高價格、少折扣的銷售策略。

但相對於真正的奢侈精品，Lululemon更適合各年齡層，不只中學生能穿著到學校，媽媽也能與女兒共享衣櫥。韋茨曼就表示，很享受與女兒有共通點，「這十幾年來，和女兒可以一起做的事情太少了。」

但Lululemon並非沒有對手，如Alo Yoga、Vuori等瑜伽服品牌正在崛起，它能否抵禦後進者，持續贏得跨世代族群的心，值得關注。

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