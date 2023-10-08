買賣房屋是人生大事，有不少屋主嘗試自行售屋，但賣房過程有許多細節須留意，包括行情、定價、流程等。信義房屋於自製Podcast節目《房屋聽信義》中請來資深專家信義房屋新北投店專案經理李宜家，為消費者解說賣屋前有哪些前置準備、哪些事項可能影響房價，以及市面上有哪些免費工具可使用，讓售屋族能按圖索驥。

信義房屋新北投店專案經理李宜家建議，屋主售屋前針對物件先做幾項功課才能掌握定價方向。包括物件行情、屋況整理、周遭環境確認以及希望售出物件的時間。行情部分，可先透過內政部實價登錄網站，了解物件所在社區的成交價，掌握同規格產品市場現況；出售前針對屋況稍作整理才能提升買方意願；考量物件希望多長時間賣出，有無時間壓力多少也都會影響價格；另外物件附近是否有加油站、靈骨塔、瓦斯行等嫌惡設施，也都是會影響價格的因素。在初步掌握、決定定價後，自售的屋主可以多利用線上平台，自行將房屋上架銷售。

李宜家建議，對售屋流程不熟悉的屋主可在售屋前多與仲介溝通、了解市況，或者可以善加運用免費工具，如信義房屋獨家推出「賣屋攻略」中將售屋必知項目詳細羅列並且提供完整售屋流程，讓新手屋主亦能順利完成售屋、交屋；若想了解市況，則可運用「我家有多夯」，透過輸入物件所在地址，就能清楚了解附近物件熱度、價位等資訊，掌握自家的搶手程度。

此外，若屋主屬於換屋族，李宜家也推薦使用信義房屋的「賣屋透視鏡」，換屋銜接相較於純售屋需要留意的細節更多，「賣屋透視鏡」中透過問題引導屋主檢視現況與需求，再據此結合內部大數據，統合提供相應資訊，包括目前持有物件的行情資訊、移轉費用、持有成本以及重要政策，讓屋主對於出售房屋一事有更多的了解。

提到屋主如何衡量自售或是委由仲介代售，李宜家建議，自售適合較有耐心、時間較彈性的屋主，除了售屋過程有許多繁瑣細節外，可能影響物件成交與否的「帶看」環節，越熱門的物件就會有越多買方想要看屋，因此會需要耗費許多時間，而成交後還有貸款、點交等細節須兼顧，一般上班族其實很難負荷。

李宜家也建議，房屋買賣是許多人一生最大筆的交易，因此不論是自售或是委託仲介，消費者可多利用免費工具，掌握目前物件的行情、市況，事先做好功課，才能讓後續售屋流程更加順利。