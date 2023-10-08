桃林鐵路自行車道，在桃園市政府積極串聯下，鐵馬采風路段延伸至蘆竹海湖！桃林自行車道，自東側虎頭山腳下，一路延伸到蘆竹海湖，「海湖」見其地名，即知在自行車上，已可感受到西濱海風的歡迎！目前桃林鐵馬道，已經完成了14.8公里整備，桃市府都發局持續規劃，桃林鐵路與環島1號線自行車道系統的串聯，從都市景觀設計的手法，打造桃園專屬的城市風格自行車道。

桃林鐵路自行車道，前身是運煤鐵道，沿線景觀更見證桃園城市發展與歷史脈絡，在桃林鐵路停駛後，不復聽見的鐵軌機械運轉聲，似乎也凍結了城市發展的對話，桃園市政府都市發展局，身為都市景觀的規劃者，與交通局等單位合作，將桃林鐵路轉型為自行車道，改造後沿線林蔭蒼鬱，騎在自行車道上，感受以往運煤火車緩速與風交流的暢快與舒適。都市發展局江南志局長分享：「在自行車道沿線景觀設計上，透過巧思，保留鐵道發展軌跡，不僅保留當年海山站月台，沿線鐵路里程標誌，也活用軌道材料，設計自行車里程標示、休憩涼亭及枕木座椅等，將既有鐵道元素融入地景，歡迎民眾來桃林慢騎，在踏板間來一場新與舊的對話。」

保留既有的鐵道，來一場穿越時空的對話。(圖/桃園市都發局提供)

都發局將桃林鐵路作為一條都市縫合帶，不僅在自行車道的整備下功夫，鐵路周邊也積極協調整理，讓桃林自行車道有更多驚喜的休憩站點，這次將海湖站既有荷花池整理後，池畔種植了落羽松，未來隨著季節變化夏有荷花，冬有松紅，桃林鐵馬體驗隨著季節也有所變化！此外，在尊重既有農業行為及田園地景下，延伸至蘆竹段的桃林鐵馬道，遊客自由騎乘時，不僅可感受徐風稻浪，抬頭則可看見國際航班飛過，一個僅屬桃園所有的采風享受。

桃園市政府都市發展局江南志局長表示：「將持續優化桃林鐵路海湖站與中央爭取經費與環島自行車系統串聯，藉由桃林鐵路自行車道將大桃園境內山線綠帶、南崁溪藍帶與濱海生態軸帶建構完整的自行車休閒及生態遊憩系統。」，透過都會自行車道的串聯，不僅翻轉居民對後巷嫌惡的既有意象，也逐步帶動自行車道周邊商機，不少新開咖啡廳就在桃林鐵路周邊，不妨安排秋日周末午後來一場桃林鐵馬道漫遊。(桃園市政府都市發展局廣告)