前女子團體「AKB48 Team TP」成員冼迪琦，如今轉換跑道加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，成為練習生一員，擁有甜美臉蛋的她深受粉絲喜愛，instagram有近18萬粉絲追蹤，個性大方不做作的她，直接公開閉眼的崩壞NG照，掀起網友熱議。

冼迪琦加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」後，被譽為是「峮峮接班人」，時常曬出球場應援照的她，每每PO出照片總引發網友討論，沒有偶像包袱的她，曬出一張把棒球放在頭頂上，卻不小心手滑滾到額頭上，被拍到瞬間閉眼的NG照，短短一天時間就吸引上萬人按讚，人氣居高不下的她，無疑是新一代啦啦隊女神接班人。

冼迪琦大方公開閉眼NG照。（圖／diccc0213 IG）

冼迪琦也不忘公開喊話：「球場裡的大家都很疼我，謝謝你們，以後也要多進場支持中信兄弟，成為百萬象迷的一份子」，隨即網友紛紛湧入留言：「我可以成為象迷嗎?以前好像比較沒有支持特定球隊」、「小迪散發的魅力值得被疼惜」、「喵迷我都快跳槽了」、「好難想像AKB48 TTP女神加入啦啦隊耶，從舞台一路跳到球場」、「支持小迪~但球場上我還是猿迷」、「這麼可愛的～怎能不疼」。

冼迪琦以TVB童星身分出道，2018年時加入AKB48台灣姊妹團「AKB48 Team TP」，並於今年6月宣布從該團畢業，隨後宣布推出首本寫真集，如今加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，未來星途備受看好。