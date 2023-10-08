Q4三大投資主題。(圖/先探投資週刊提供)

外資觀望，台股幸賴投信趁著第四季往年上漲機率較高的時節大力加碼，對於業績會好的貶值受惠族群、AI供應鏈、記憶體族群，還有優質半導體、系統整合、通路等族群逢低可分批接入。

歷經利空不斷的九月，加上美國政府未關門，一般預期十月美股上漲居多。但十年期美債殖利率連續創高達四．八一二％，是金融海嘯以來最高；而美元指數也創近十一個月新高達一○七．一以上，使得美股拉回，道瓊及標普向年線尋求支撐，那指及費半指數還能站在半年線附近。

進入十、十一月，過往科技股反彈居多，但是這次美元的超級強勢，如何演變待觀察。接下來就是企業財報，市場預期企業獲利應該不錯。後市觀察美股不宜再出現連續長黑，尤其科技股指數年線絕對是重要關卡。

投信成為台股定心丸

美元超強、全球貨幣遭殃，歐元創今年新低，歐股以德、法為首幾乎都跌破年線，歐元區製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）九月終值為四三．四，低於八月的四三．五，為連續第十五個月低於五○，顯示製造業景氣持續低迷。股市自然表現不佳。亞洲香港收假後開盤，也跌破今年新低點，令人擔心收假後中國股市。而日本央行態度如何絕對是目前全球貨幣焦點，是阻貶日圓還是放手？攸關亞幣走勢。韓股也在年線之下震盪。

台股九月份外資賣超上市公司一六六○億元，使得今年前三季轉為小賣超三億元；十月前三個交易日又賣，累計至四日止，今年轉為賣超三五○億。倒是國內的投信，連四四個交易日買超，達一二九二億元，今年以來累計買超約一八○○億元，主要是與市與快速擴大的ＥＴＦ有關，某種程度擋住外資賣壓。

就基本面而言，市場盛傳，輝達正積極拉貨中，廣達、技嘉等供應鏈的九月營收月增率，有機會上看三至五成之間；國發會主委龔明鑫表示，第四季可以脫離藍燈的泥淖機會非常大，目前看起來，八月出口雖仍衰退，但衰退幅度已收斂至個位數，期待九月出口有機會轉正，希望九月景氣分數和燈號能有所突破，目前看起來是有一些機會。顯然掌握第一手資訊的政府機構看到了外銷好轉跡象。

景氣燈號連續十個月亮出藍燈，超越全球金融海嘯的連九藍。之前出現連十藍時，一次是一一年十一月至一二年八月的歐債危機，一次是一五年六月至一六年三月的科技景氣下滑，均為史上次長的連續藍燈紀錄，僅次於二○○○年千禧危機的連十四藍。目前藍燈已來到本波景氣循環的末端，應不必太悲觀。

就統計資料來看，從歐股到美股、亞股、和ＭＳＣＩ世界指數，幾乎同寫下一年來最糟季度。例如ＭＳＣＩ世界指數第三季為二二年九月以來最糟成績，主要是油價飆升，觸發對通膨和經濟成長展望的恐懼。而標普指數果然難逃九月魔咒，單單一個月便下跌四．九％，總結第三季則下跌三．七％；科技股為主的那指整季跌了四．一％，是自二二年第二季來最大單季跌幅。費城半導體第三季跌幅深達六．五％，也是去年第三季以來表現最差的一季。台灣上市指數第三季則下跌三．三％。

展望十月表現不悲觀

歷經前一季大跌，除非出現系統性風險，否則隔季再大跌機率較小，尤其是第四季。而自台灣民選總統以來，每逢選舉年十月必定上漲，尚未出現例外；近十二年十月收紅機率達八三％成；且有政策利多護體，預計將有一八六○億元代操資金將釋出。

接下來，十月中旬開始，台積電、大立光等重量級權值股將陸續舉辦法說會，考量新台幣兌美元匯率第三季狂貶，許多上市櫃公司第三季財報可能優於預期，推估第三季整體上市櫃公司獲利上看八千五百億元，季增六至十三％。若第四季台幣持續弱勢，企業獲利或將再提高，當然外資買盤就不會太強，轉為內資主導。最近要關注九月營收走勢可能較強者後續發展，ＡＩ、ＰＣＢ相關族群、網通、電子檢測、設備、機電、散裝航運與汽車零組件，近期所公布的訊息都較偏向正面。當然權值王台積電十九日將召開法說會，動見觀瞻。

台積電最近利空不斷，包括外資下修資本支出預期、蘋果頂規版iPhone新機過熱等問題，加上美元走勢強勁引動資金撤出新興市場等等。

摩根大通研判，台積電可能提出明年上半年復甦偏弱觀點，主要是半導體庫存去化依然偏慢，ＰＣ、智慧機、非ＡＩ伺服器等多數終端市場缺乏需求復甦動能，會拖累景氣回溫；摩根士丹利則認為目前半導體在這波景氣周期的底部，復甦只是時間的問題。晶圓代工廠產能利用率（供給）削減，下半年將很快造成庫存殆盡，整個半導體產業的庫存天數都已從高峰下滑。

依歷史經驗，半導體庫存天數減少，是股價上揚的強烈訊號。未來伴隨科技通縮潮（如５Ｇ手機價格與４Ｇ相當甚至更便宜）的出現、長期人工智慧（ＡＩ）半導體需求爆發，將觸發補庫存的龐大需求，急單與重複下訂將再次出現，生成式ＡＩ將推動ＡＩ半導體需求成長。

半導體股漸受青睞

外資多空論調皆有，以台積電上半年ＥＰＳ十四．九九元，第三季無意外下將達成營收財測目標，惟台幣貶值超過七月法說會中認定的三○．八兌一美元（相差四．五六％），預計有匯兌收益，ＥＰＳ應該不錯，預估全年具有三五元上下水準。而外資預估明後年資本支出可能持平或下降，說不定股息配發將提高。若以美國高總市值科技股股價低檔有支撐，台積電五一○元以下或是不錯買點。過去十二年十月份買進台積電，半年內勝率百分之百。

大摩認為明年景氣復甦只是時間問題，最近不少公司如聯電等就傳出急單。世界先進以及利基型記憶體的華邦電、旺宏等股價都在都在相對低基期，應可以注意。

記憶體方面，大廠美光公布財報後股價雖重挫，隔日就迅速上漲收斂所有跌幅，摩根大通、花旗環球、中信投顧等各大內外資研究機構全都高度看好美光前景，直指產業正向趨勢不變，法人認為現貨供給轉緊，主要驅動力包括繼南韓三星擴大第四季NAND Flash與DRAM減產幅度後，南韓SK海力士、日本鎧俠Kioxia、美光亦將NAND Flash減產幅度自第三季的二五％、二三％、二七％，擴大至第四季的三○％、二七％、三五％。這種連續性減產是過去少見，所以法人開始看好記憶體股南亞科；再者，記憶體業者惜售，八月下旬起啟動NAND Flash補庫存的模組業者，庫存水準僅可回補至約十三周，難以達到十五至十八周目標，形成第四季潛在追價空間。近期威剛、晶豪科、至上、群聯、品安、十銓、宇瞻等股價都開始轉強，拉回可注意。

至於五至七月火紅的ＡＩ護國群山，在回檔約兩個月後反彈，廣達董事長林百里近期表示，ＡＩ帶來的算力革命，將加速超越摩爾定律，未來ＡＩ算力就是國力， 市場盛傳微軟下修輝達H100晶片訂單，林百里反駁此傳言，並表示旗下公司一直以來都有很多大訂單，仍看好ＡＩ後續發展。

談到ＡＩ算力需求，林百里說，ChatGPT問世以來，ＡＩ算力每三個月增加一倍，從GPT3一直到今年GPT4，算力需求不斷上升。這是一場ＡＩ的算力革命，全球四大科技巨頭微軟、谷歌、亞馬遜、臉書近日仍持續朝ＡＩ領域邁進，可見大方向仍然聚焦在ＡＩ發展。觀察到市場上掀起的第一波浪潮是ＡＩ、第二波則是ＧＰＴ，而第二波比第一波大，透過子公司雲達科技搶進輝達供應鏈，旗下採用H100系列的高階ＡＩ伺服器開始出貨，也是微軟、亞馬遜等雲端大咖主要ＡＩ伺服器代工廠，同時獲谷歌與臉書部分訂單。

廣達是優質公司，總市值超過九五○○億元，僅次於台積電、鴻海及聯發科（總市值超過一．一兆），說實在若要超過聯發科，以獲利及本益比相比，還是有點差距，也就是說當廣達總市值若超過一．一兆元（股價約三百元），壓力就比較大了。

緯創是今年ＡＩ大漲領頭羊，當初大股東宏碁在股價一二○元以上賣很多，只有再次站穩之上才具攻擊力；技嘉則是股價拉回中融資減少有限。英業達亦同，所以若這次ＡＩ代工大廠要隨輝達上漲，可能以盤堅為主。零組件股以奇鋐、台光電、智邦、營邦、勤誠為主。

另一低基期個股是聯發科，手機今年賣不好，不管是中國品牌或是蘋果都難逃大環境影響；不過像是銷售一樣下降的NB/PC，零組件如義隆電、瑞昱、聯詠、聯陽等，股價已慢慢向上墊高，手機經過三、四年延後更換，但最後還是要換，聯發科股價距離年線約一成空間乖離不大，已有ＥＴＦ提前進場布局了。

此外，由於高股息相關ＥＴＦ在市場大受歡迎，國泰永續高股息、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息等，大受市場歡迎，這類型ＥＴＦ合計超過規模四千億元，比元大台灣五○的三千億元很多。今年國泰永續高股息因為選到緯創、英業達、廣達等等，隨股價大漲，帶動國泰永續高股息股價也大漲，投資人賺到股息及價差，也吸引後續買進這類基金動力；投信發行這類型基金態度也轉趨積極，相對優質具有配息乃至潛力個股低檔就較有限，過去一季如啟碁、智易、宏全、新普、日月光、欣銓、致新、瀚宇博、精成科、京元電等等股價大漲創歷史新高，後面都有ＥＴＦ影子，所以對於過往具有較高殖利率優質公司，法人可能提前一季布局，諸如系統整合、電子通路、設備等族群。

ＥＴＦ買進個股密切追蹤

電子通路這次文曄因為併購題材股價大漲一倍以上再辦現增，主要可能稀釋當初有意併購大聯大的股權。文曄大漲，對於持有文曄十九％的祥碩，帳上持有股數增值達超過八○億元，對於股本僅六．九四億元的祥碩很補。

此外，原本要吃下文曄達大聯大，持有文曄股權二○％，則成本計算，潛在獲利接近一個股本，大聯大股價基期也不算高，逢低可注意。被動元件的日電貿當初則是引進文曄作為大股東，目前持有日電貿十四．五八％股權，為第一大法人股東，文曄壯大後，未來日電貿也不會太弱，預估今年ＥＰＳ有機會超過三．五元以上，逢低也可注意。

至於系統整合（與資安相關）部分，過去每年配發五元現金的精誠已被ＥＴＦ相中，而零壹預估今年ＥＰＳ挑戰四．五元以上，ＰＥ不到十五倍，且歷年配息都不錯，也是不錯選擇。

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