命理專家雨揚老師在臉書上分享10／8～10／14的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖羊、牛、豬，其中生肖羊者桃花能量豐沛，單身男女可得到心儀象邀約；生肖牛者財運好轉，投資轉虧為盈；生肖豬者善用創新思維，將可創造職場優勢。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：羊、牛、豬

▌鼠

事業★★ 愛情★★ 財運★★

事業處於低潮，容易因他人的評價而懷疑自己的能力，應多跟自己信心喊話，多專注在自己的目標上，意志堅定必能讓你苦盡甘來。感情運低落，單身者對心儀對象付出甚多，卻始終得不到回應，讓你身陷患得患失之中；有伴者遇到家務分工上的糾紛時，應坐下來冷靜地談一談，避免謾罵造成家庭氣氛緊張。財運低迷，近期容易產生較多額外開支，建議平時多籌備緊急備用金，作為應急之用。

▌牛

事業★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★

職場出現新轉機，近期有望提出令人耳目一新的點子，展現你的創意巧思，讓你的提案廣受各方好評。桃花朵朵開，單身者可運用小巧思來提升自己的魅力，讓你自信結合魅力，成為人群中最受人注目的焦點；有伴者可和伴侶一同出外運動健走，一起運動讓雙方情感更緊密。財運好轉，透過仔細研究市場的走勢，有望讓先前的投資項目轉虧為盈，創造更多收入。

▌虎

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業運欠佳，由於公司人手不足，讓你被迫面臨一人當多人用的窘境，甚至常得超時工作，令你疲憊不堪。愛情運欠佳，單身者曖昧對象最近總是找不到可繼續深聊的共同話題，令你懷疑對方是不是你的真命天子天女；有伴者容易因為太過在意外人的指教，而忽略了另一半的感受，讓伴侶受盡委屈。財運不濟，在為他人作保或借貸給不熟悉的朋友時，應先審慎思考，以免喪失錢財。

▌兔

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場運安穩，面對困難的業務時，能得到有義氣的同事相助，讓你動力滿滿。感情幸福美滿，單身者可以多去逛逛書店，放鬆身心又有機會邂逅不錯的對象；有伴者可與伴侶一起規畫旅行，去外地走走欣賞美景，讓生活充滿繽紛回憶。財運平順，可以多觀察市場走向，有望在不錯的時機點持有未來能增值不少的投資標的。

▌龍

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業充滿挑戰，近期可接獲客戶的重大委託案，應積極主動表現，有望因積極而得客戶好感，讓你未來案子接不完。愛情運平順，可多和家人或伴侶一起逛逛家具行，幫家裡換些家飾，改變家中氛圍，並可多邀請家人伴侶一同探索品嘗異國餐廳料理，創造生活幸福感。財運普通，建議前往人潮眾多的地方時，要注意錢財的保管，避免丟失財物。

▌蛇

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場鴻圖大展，能協助上司一同完成困難的任務，使主管對你十分信賴，順利成為上司不可或缺的左右手。感情運美滿，可多去親朋好友家走動，享受家人的熱情款待，也可多和家人一起參加展覽或看藝文電影，讓彼此有更多可聊的話題。財運普通，若想斜槓來增加收入，可趁此時規劃，能得到不少貴人提供點子，讓你開財源之路更輕鬆。

▌馬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運低迷，容易因過份自信而誤判情勢，導致業務遇到瓶頸，應重新審視流程，並調整心態，謙卑與柔軟才是助你扭轉乾坤的關鍵。愛情運普通，單身者親友追問感情狀況時，宜以幽默方式應對，才不致掉入負面思考中；有伴者可主動了解另一半的職場狀況，幫對方排憂解難，能讓伴侶內心感動不已。財運受阻，別對持續虧錢的投資項目抱懷信心，應早點出場才能及時止損。

▌羊

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

事業鴻運當頭，能得到前輩貴人的經驗傳承，使你在面對客戶複雜需求時，做出最理想的應對方式，讓你在工作表現上獲得好評。桃花能量豐沛，單身者可得到心儀對象的邀約，只要主動回應，必可讓兩人關係更進一步，成為令人稱羨的一對；有伴者能享受另一半的體貼付出，例如為你買新衣、溫馨接送、為你下廚等，生活滋潤甜蜜。財運興旺，若有親友邀約合夥，可在評估後答應，有望靠親友帶旺，一起大賺偏財。

▌猴

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

事業運平穩，在承接新業務前，可先回顧過往的案例，讓你能清楚地掌握執行方向，交出亮眼成績單。愛情運低落，單身者容易因孤獨感而盲目地追求感情，建議應保持理性，才有助遇到真正適合自己的良緣；有伴者容易專注於個人發展上，而疏於和伴侶交流，建議再忙也要訂出專屬兩人的時光。財運欠佳，許多家用品或家電紛紛壞掉不堪用，得不斷採買，以致荷包失守。

▌雞

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運低迷，在工作分工時，常有突發狀況讓你措手不及，建議應尋求其他同事的專業協助，以免越弄越糟。感情運平穩，單身者在面對愛情煩惱時，不妨多聽聽過來人的建議，再來調整自己的做法；有伴者可邀伴侶一起去觀賞夜景，感受著夜晚的靜謐和美好，讓彼此的心更貼近。財運不濟，面對陌生的投資項目，切莫因貪念而蒙蔽自身的判斷力，也才可避免落入詐騙陷阱。

▌狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場運強旺，能得到前輩的照顧，間接使你專業技能提升，奠定你在職場上的軟實力，未來跳槽更有實力。愛情運平平，單身者有望在商業活動中，認識許多可共事又可聊心事的新朋友；有伴者可準備按摩油或乳液，幫伴侶做個全身按摩，有助增進雙方的親密感。財運尚可，可諮詢廣告代操服務，讓你的商品能迅速提升曝光度，吸引更多客戶下單購買。

▌豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場如日中天，可透過與專家交流，得到不同角度的建議，使你能跳脫傳統思維改以創新方式執行業務，讓你在職場更有優勢。感情運回溫，單身者可多吸收有助人際交流順暢的資訊，有助增進你的社交技能，使你能更得新朋友的歡心；有伴者能適時地察覺伴侶的心情，成為對方最可靠的避風港，讓兩人情比金堅。財運暢旺，可得到貴人相助，使你賺取不錯紅利獎金，收穫滿滿。