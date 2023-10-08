民進黨總統參選人賴清德日前受邀參加國立中山大學青年講座，挑戰「開放式」提問，面對外文系女學生犀利提問如何解決「民進黨掌權帶來的腐敗貪汙」，賴清德反問「那一個具體事件？」引爆爭論。學者施正鋒5日對此在節目《庶民大頭家》中直言，「你是在裝蒜是不是?」

面對女學生有關貪腐的疑慮，賴清德反問「那一個具體事件？」女學生支吾回應，「民進黨上任以來有很多貪汙案例」，賴清德繼續追問「印象最深的是哪一案？」女學生答不出來，現場學生立刻群起鼓譟、喊出「疫苗採購、台南光電、西瓜市長、雞蛋」。針對學生質疑，賴清德強調「不會替任何案子辯駁」，因為許多案子已經進入司法程序，要學生先了解這些案子「是否有具體事證」，民進黨過去在政策上有許多建樹，但確實也有許多包袱。

對此，施正鋒在節目中指出，你是在假裝還是怎麼樣?你在翻臉還是怎麼樣?「所以我說他不是傲慢是翻臉，想說這個場子是我安排的怎麼會?(出現此狀況)」。