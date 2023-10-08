由於高鐵台中站在中秋連假收假日出現大量人潮，為避免在國慶假期重演，交通部擬定了多個疏運計畫。且因台中有國慶煙火表演，交通部長王國材今（7）日稱，將會在高鐵台中站設立前進指揮所，引發網友熱議。有鄉民在PTT《八卦版》表示，「笑死人了! 接下來要類高鐵嗎？」、「做秀做上癮囉，什麼都要設指揮所」。

交通部和台灣高鐵公司有鑑於中秋收假日的人潮亂象，進行了檢討改進，國慶連假收假日將會開加班車、協調台鐵疏運、優化站內動線等，同時還首度使用APP以燈號顯示排隊情形，綠色代表順暢，黃色代表要等30分鐘，紅色則是排隊1小時以上。

王國材強調，台中站在10月10日當天還會設置前進指揮所，並由高鐵總經理鄭光遠進駐。

然而對於交部在高鐵台中站設置前進指揮所，網友們百思不得其解，紛紛留言表示，「類高鐵要出來沒」、「要紮營惹兒」、「哈哈，設個辦公室好了啦」、「悲哀的政府 ，快點輪替好嗎」、「笑死，前進什麼啦，要不要報人數」、「好好笑，演戲的排場就是要大」、「下一步，成立高鐵國家隊」、「笑死我了，這樣能當部長」。

不過也有鄉民提到，「怎麼沒用，讓你在現場指著長官鼻子罵消氣」、「不要說罵基層都無辜的，現在有長官讓你罵」、「有政府在做事好安心！」。