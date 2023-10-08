潛艦國造案近日引起藍綠攻防，而退役中將帥化民7日就表示，「就是這些海軍不肖的退伍軍官搞的東西，上一次拉法葉案還不夠丟人嗎？這一次又是這些傢伙來，拿這麼小的一個投資公司，你怎麼得標？所以他得標有問題、審標也有問題，背後誰來支持他搞這些名堂？大有問題」，引發討論。

帥化民7日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我們政府最近幾年叫做趁人之危，新冠肺炎來的時候大家有生命的危險，結果藉機去進高端、口罩、搞快篩，都是賺取暴利，這就叫趁人之危，潛艦也是事關國家安危，也是趁這個混亂的時候，來搞這些東西」，帥化民更說，「你成立一個公司要參加投標，要不要審查這個公司投標的資格？海軍總部也好、中船公司也好，有沒有一個審標的過程？今天外面一個幾十萬的工程要投標，都有審查的程序；再來你能跟國外所有的製造商搭上關係嗎？能夠有足夠的利益讓人加進來嗎？根本空手套白狼嘛」。

帥化民更直言，「講起來就是這些海軍不肖的退伍軍官搞的東西，上一次拉法葉案還不夠丟人嗎？這一次又是這些傢伙來，你拿這麼小的一個投資公司，你怎麼得標？所以他得標有問題、審標也有問題，背後誰來支持他搞這些名堂？大有問題，這就是因為利益太大，利益太大混水摸魚可以，這個問題就是說，花這麼多錢弄一個既不能打人家又被人家打的靶船，值得老百姓投資這麼多錢嗎？」