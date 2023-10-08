2024總統大選進入白熱化，在野支持者都憂心「藍白合」能不能成，而民眾黨總統參選人柯文哲6日拋出具體方案，認為藍、白兩方應該挑5家民調公司、多做幾次民調。國民黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜也給出回應。而近日就有一份最新的民調指出，對於眾黨提議比民調決定藍白合正副總統人選，有78％的網友表示「贊成」，引發討論。

YouTube頻道《FONG.溏風報》7日對於「民眾黨提議比民調決定藍白合正副總統人選，你是否贊成？」進行網路民調，截至7日晚間23時止，已有6萬人參與投票，有78％的網友表示「贊成」、有14％的網友表示「反對」、有6％的網友表示「不知道or沒意見」，另有2％的網友認為是「其他」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「各自努力，不抹黑，不造謠對手，提出各自褔國利民的政見，讓人民自由選擇」、「建議現在就辦一場藍白辯論會，然後用公開透明的規則比民調」、「為了下架民進黨，可以拋開個人立場，可以辦辯論會後比民調」、「民調前先辯論」、「民調可以啊，找一個最透明化的方式去選出最可信任的民調」。