2024年總統大選，藍白是否會合作引發關注，民眾黨總統參選人柯文哲表示，民眾黨已提議透過民調處理「誰正誰副」問題，目前國民黨尚未回應。入口網站「Yahoo奇摩」6日起針對「民眾黨提議民調來決定藍白合正副總統人選，你是否贊成？」進行網路民調，截至7日晚上，64%網友表示贊成民調來決定藍白合正副總統人選。

「Yahoo奇摩」6日起針對「民眾黨提議民調來決定藍白合正副總統人選，你是否贊成？」進行網路民調，截至7日晚間11點40分，已有8400名網友參與投票，47.9%的網友表示非常贊成、16.1%表示還算贊成；15.6%網友表示非常不贊成、11.2%表示不太贊成；9.2%不知道/沒意見。

該民調也問到：「你是否看好藍白合？」27.8%的網友表示非常看好、27.6%的網友表示還算看好；19.8%的網友表示不太看好、16.1%的網友表示完全不看好；8.7%不知道/沒意見。