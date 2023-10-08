談感情最怕碰到情人變心！《搜狐網》盤點十二星座，其中射手、牡羊、天秤最容易變心，他們愛得情真意切，但離開時卻也毫不留戀，歸根究柢，是因為他們害怕孤獨、個性衝動、太患得患失。

▌射手座

射手座比較害怕孤獨，身邊有很多的朋友，卻沒有一個能夠理解他們，如果遇到理解他們的人，很容易墜入愛河，但他們終歸玩心太大，容易愛上也容易變心，除非他們決定跟你結婚，不然是做不到感情專一的；如果這段感情不是他們想要的，射手絕對毫不留戀。

▌牡羊座

牡羊座的性格通常比較極端，他們愛的時候真心實意，可以和對方掏心掏肺，不愛的時候也會果決地離開。牡羊想法很直接，容易一時失去理智，說變心就變心，想挽回他們，恐怕要有心理準備，他們狠起勁來決裂，絕對是不死不休。

▌天秤座

天秤座的人談感情猶豫不決，總是擔心做了決定以後會後悔。他們的內心不夠堅定，也因此很容易動搖變心。面對感情總是想得太多，以至無法確定自己想要怎樣的人，什麼對象才適合自己。他們在感情中患得患失，所以一直在一段又一段的感情中徘徊。