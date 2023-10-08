近日國造潛艦話題引發關注，根據國民黨高雄市議員鍾易仲披露，前艦長黃征輝曾經質疑，為何海軍司令黃曙光要聘請郭璽擔任顧問？不料卻被郭璽控告妨礙名譽，最後檢察官認定，潛艦國造是可受評論之事，同時，黃征輝的評論經過查證，並非無的放矢，最後處分不起訴。

由於國造潛艦近日舉行下水典禮，因為黃曙光爆料，「有國內軍火商因為標不到，就把資料丟給中共大使館，讓中共回頭找對方國家施壓」、「過程中，為了蠅頭小利，有一位立委一直在搞。」黃曙光爆料後，前海軍顧問郭璽點名「一直在搞」的就是國民黨立委馬文君，引起社會關注。

根據國民黨高雄市議員鍾易仲披露，一位海軍前艦長、退役上校在個人部落格以「擺渡黃河」為筆名，連載潛艦國造的內幕，才讓人恍然大悟，原來這裡面水這麼深。

鍾易仲指出，「擺渡黃河」的本名就是黃征輝，和郭璽是海軍官校的同學，曾經是海軍成功級艦長。他上校退伍後也和郭璽兩度合作，兩度鬧翻，對國造潛艦相關發展瞭解甚深。

黃征輝在文章中質疑，為何海軍司令黃曙光要聘請郭璽擔任顧問？不料，郭璽、GL的國內代理商都控告黃征輝妨礙名譽，甚至求償3000萬。

根據《CTWANT》2021年報導，最後檢察官認定，潛艦國造涉及國家重大公共利益，是可受評論之事，同時，黃征輝的評論經過查證，並非無的放矢，因此認定黃征輝沒有誹謗的犯罪故意，罪嫌不足不起訴。