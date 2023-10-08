學生上課遲到司空見慣，但有些理由卻讓人哭笑不得。就有一名日本網友上課遲到，給出的理由是「亞馬遜包裹」害的，貼出照片後讓10萬人笑翻，直說根本奇蹟。

一名日本網友「むく」4日在X(原twitter)發文表示自己上課遲到了，當時他急忙出門，卻發現大門打不開，無論用什麼方法，大門就是聞風不動，束手無策的他只好從陽台跳下去。

成功脫身後，他走到家門口一看，才發現一個亞馬遜包裹橫躺在大門前，剛好密合了兩旁的牆壁，導致大門根本沒有空間打開。當下他以為自己被送貨員惡搞，但上網查詢送貨員拍下完成任務的照片，發現原本包裹是直立在一旁牆上，猜測是風太大或重心不穩的關係，才導致包裹變成橫躺的，就這樣剛好卡死整個門口。

照片貼出後，超過700萬人觀看，10.8萬人按讚，むく也忍不住抱怨，打開窗戶從陽台跳下，不知道的人可能會以為是偷情或是闖空門。不少網友笑翻：「這堪稱奇蹟了」、「只能算你倒楣」、「尺寸也太剛好了吧www」、「知道不是送貨員惡搞就好了」、「老師會相信嗎」、「好險有照片為證」。