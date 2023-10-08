你身邊有很慢熱的人嗎？《搜狐網》盤點十二星座，其中以天蠍、金牛心門關得最緊，他們與人交往會反覆觀察確認。尤其在愛情中，天蠍需要被細心呵護，才會付出真感情；金牛則是多方試探，才決定是否與對方掏心掏肺相愛。

▌天蠍座

對天蠍座人來說，愛人是用來疼愛與呵護的，絕不會單方面付出，一旦彼此出現矛盾或你先傷害了他，天蠍即便愛你，也會用感情折磨你。天蠍的情緒起伏很大，當他們心情不好時，你最好躲遠一些，讓他們靜一靜就沒事了，這個星座對情人的愛是累積的，平時就要對他們細心呵護，照顧他們的情緒，比照顧他們的物質生活更重要，只要你對他們夠好、夠真心，戴著冷漠面具的天蠍其實心裡早就認定你了。

▌金牛座

不管是友情或愛情，金牛座都特別慢熱，他們不輕易地打開心扉，會經過各種觀察、試探，然後才決定和對方掏心掏肺。金牛座的人認為愛情是珍貴聖潔的，渴望著溫暖人心的長久愛情，很討厭言行舉止輕浮的人，他們在感情中害怕被拒絕，所以表達愛情極為含蓄迂迴。金牛座的人非常念舊情，就算跟對方分手了，也很難馬上放手，還會時常想念對方，如果前任找他們幫忙，也會心軟答應並全力以赴。