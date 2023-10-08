汪小菲近日和爸爸一起到台灣，他也在社群曬出影片，沒想到還驚喜見到S媽，三人同框畫面讓網友都覺得神奇，私下和樂融融的互動方式也引起熱議。

汪小菲在抖音更新短片，透露和爸爸在臺北街頭，而鏡頭一轉還見到S媽也一起，他開心直呼前丈母娘，還笑稱其樂融融，大家都特別開心，而S媽也稱呼汪小菲爸爸「汪哥」，看上去感情相當好，沒有交惡。

而網友看到三人同框畫面，也相當驚訝，紛紛留言「現在關係這麼好嗎」、「汪小菲父子長得也太像了吧」、「別的不說我是真佩服S媽有大智慧」、「沒有永遠的朋友也沒有永遠的敵人」。

其實，之前就有大陸博主曝光汪小菲爸爸的情史，「正道的光」透露張蘭曾在自傳《我的九條命》中寫到，遇到汪小菲生父時，對方有女朋友，可是對方家裡反對，所以處於將斷未斷的情況，後來張蘭和他交往4年結婚，那時的張蘭已懷上汪小菲，間接爆出未婚懷孕的訊息。

汪小菲和大S離婚後，雖然雙方常隔空交火，但在汪小菲與張蘭對話中，聽到他稱呼大S為「孩子媽」，似乎關係沒有外界以為的交惡。