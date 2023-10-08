每年10月20日為世界骨鬆日（World Osteoporosis Day），隨著台灣步入高齡化社會，骨質疏鬆患者也逐年增加，根據最新研究發現，台灣的髖部骨折發生率是亞洲第一名，而髖部骨折後一年內，死亡率高達24％。醫師提醒，若發現自己或家人為骨鬆高風險族群，建議接受骨密度檢測以了解骨骼健康。

永越健康管理中心家醫科醫師林智文表示，由於骨質流失沒有徵兆，大多數患者都是骨折後才知道已罹患骨鬆，因此常被稱為無聲的疾病。台灣骨質疏鬆症不僅是台灣65歲以上老人常見疾病第四位，中華民國骨質疏鬆症學會最新研究更發現，台灣髖部骨折發生率是亞洲區第一名，全世界第九名，且發生髖部骨折後一年內，死亡率高達20％～24％，相較許多常見癌症都高出許多。

林智文分享，曾收治一名65歲女性，無慢性病史，已停經15年，最近因為下背痛就醫，X光意外發現腰椎壓迫性骨折，且變形超過20％以上，懷疑是骨鬆造成，近一步接受「DXA雙能量X光吸收儀」骨質密度檢查才發現，T值為-2.8，確認就是骨質疏鬆性骨折，所幸後來透過藥物治療並補充鈣質與維生素D3，骨質密度獲得改善。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山指出，即使是平日有規律運動者，仍有發生骨鬆的風險，目前最普遍的骨密度檢測方式是使用雙能量X光吸光式測定儀（DXA）來測定，各大醫療院所都有，T值若在-1與-2.5之間，定義為骨質疏少症，表示骨質正在逐漸流失、骨密度已變低，若T值低於-2.5就可確診為骨鬆。

黃兆山表示，骨骼健康至關重要，因骨折會造成更大傷害，影響生活品質，甚至增加家人的負擔。他指出，包括服用類固醇超過三個月、體重不正常減輕、抽菸喝酒、比年輕矮4公分以上等，以及65歲以上女性或70歲以上男性、65歲以下停經女性，只要符合其中一項就代表罹患骨鬆的風險較高，建議進一步安排骨密度檢測。