昕新智慧診所院長朱光恩指出，近年健檢民眾中發現，高達25％的30～60歲受檢者有骨質疏鬆問題，這是很可怕的現象，尤其受到美白觀念影響，年輕女性不愛曬太陽，有的則是有乳糖不耐症，導致越來越多年輕女性有骨鬆問題。

朱光恩說，骨質密度分兩等級，初級是骨質流失，更為嚴重的是骨質疏鬆，一旦骨鬆就容易造成骨折，可能一跌倒就會摔斷骨頭，死亡率也很高。

永越健康管理中心家醫科醫師唐雲華表示，維生素D可以調節血液中鈣離子濃度，促進鈣質和磷酸鹽吸收，骨骼、肌肉生長都很仰賴它，長期缺乏就會導致骨質疏鬆、肌少症。維生素D不足，會降低免疫細胞的調節能力，使得身體容易發炎，包括三高疾病、不明原因的慢性疼痛與各種過敏都會隨之而來。

另外失智、失眠、憂鬱症、慢性疲勞、腸胃不適、偏頭痛、多囊性卵巢症候群和不孕症，也都被認為與維生素D不足有關。

那麼應如何補充維生素D？朱光恩表示，維生素D可以透過皮膚製造，平均每天應接受早上十點到下午三點的陽光照射至少15分鐘，且不能擦防曬，此外，也能透過平時飲食攝取，包括豆漿、菇類含有D2，鮭魚、魚油、牛奶等動物性維生素D，則有更豐富營養的D3。

若飲食攝取來不及，朱光恩指出，還可攝取「非活性維生素D」，藥局、賣場常見的就是非活性，至於「活性」維生素D，主要提供給已經有高風險骨鬆者，通常需由醫師開立處方箋，以避免過量導致高血鈣等副作用。