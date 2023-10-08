第14屆亞太骨骼肌肉腫瘤大會4日至7日在台北舉行，邀請多位骨腫瘤領域重量級大師演講，吸引300多位國外專家來台參與。台北榮民總醫院院長、亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會（APMSTS）主席陳威明也在會中分享骨骼「生物性重建技術」成果，北榮團隊迄今已完成逾700例，再加上傳統骨骼移植累計近千例，傲人成果領先全球！

經歷3年多新冠疫情，此次大會是全球首度舉辦大型骨腫瘤實體會議，邀請多位重量級人物，開幕典禮亦邀請到美國梅約醫學中心榮譽教授Franklin Sim致詞。陳威明表示，Franklin教授高齡80多歲，是骨肉腫瘤一代宗師，包括自己在內的台灣中生代以上骨腫瘤醫師，一半都去過美國梅約醫學中心進修，Franklin教授等於間接照顧台灣骨腫瘤病人。

台北榮總收治國內多數骨腫瘤病例，迄今共完成700多例骨骼生物性重建，加上傳統骨骼移植已累計近千例。陳威明說，本屆大會特別邀請骨肉瘤患者表演，今年20多歲的郭小姐曾面臨截肢，所幸獲得大愛骨骼捐贈，免於截肢完成治療後，目前在巴黎市立音樂學院深造，「希望以這樣的方式表彰台灣的醫療實力」 ！

北榮骨科部骨腫瘤中心主任吳博貴說明，由於骨癌長在骨頭上，通常需要切除骨頭並重建，國外普遍使用金屬製的人工關節，但最大隱憂是活動受限，時間久了容易鬆脫。陳威明帶領的北榮團隊使用生物性重建方式，將切下來的骨頭照放射線或液態氮冷凍治療，大約20分鐘就能殺光腫瘤細胞，可重新移植回病人身上，平均10個月就會重新生長，活動功能較人工關節好。

吳博貴也在大會中分享北榮創新技術。過去生物性重建需要將骨頭截斷，在體外做冷凍治療，北榮於2016年研發新技術，在體內就能完成冷凍治療，病人術後不需要拿拐杖，很快就可以下床走路。不少外國醫師對於這項技術都非常讚賞，包括菲律賓、印尼、馬來西亞等亞洲國家的醫師，都希望申請來台灣進修。