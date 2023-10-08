對異位性皮膚炎患者來說，季節交替的日子，往往是病情惡化的開始。秋季氣候不穩定，9～10月間常有颱風，有時「秋老虎」又能讓氣溫飆至35度以上，容易導致皮膚適應不來。而進入冬季後，又因天氣乾冷，患者因皮膚癢，在抓抓癢癢、癢癢抓抓之下，常常「體無完膚」，專家提醒患者使用合適的潤滑劑保養皮膚，勿使用含有香精、防腐劑或殺菌劑的乳液，以免過敏發生。

皮膚科醫學會理事長朱家瑜表示，秋季常有颱風發生，在天氣潮溼又突然放晴時，皮膚往往會適應不來，此時，建議異位性皮膚炎患者可適時開空調，或使用電扇，讓生活起居的溫度恆定一些，不會忽冷忽熱，造成皮膚適應困難。

進入冬季後，天氣會變得較為乾冷，皮膚中的水分也隨著容易流失，對於一般人而言常常只是造成冬季癢，但對於異位性皮膚炎患者來說，卻是癢上加癢，造成皮膚炎惡化，加上抓抓癢癢、癢癢抓抓的惡性循環，更使得患者變得「體無完膚」。

朱家瑜表示，只要能夠在日常生活中注意適當的保養，就能避免冬季帶來的痛苦。建議患者，首先要使用合適的潤滑劑來保養皮膚，傳統上最好的潤滑劑是凡士林，但缺點是相當不透氣，擦完之後常會讓人感覺皮膚無法「呼吸」，有時還會引起阻塞性的毛囊發炎。

朱家瑜表示，尿素也是皮膚科醫師常用的潤滑劑，它具有含水劑的保溼功能，又可以去角質、促進其它藥膏的吸收。以往，皮膚科醫師較不建議患者使用一般的乳液，原因是其中的香精、防腐劑或殺菌劑容易造成過敏，隨著時代進步，目前有許多專門給患者使用的潤滑劑可使用。

為了解異位性皮膚炎的治療效果、生活品質的影響等，異位性皮膚炎病友協會近期設計全台第一份異膚大調查，希望病友和照顧者能每3個月固定填寫問卷，並接受為期2年的追蹤。近期協會也將推出「異膚小學堂」，邀請國內6位皮膚科名醫拍攝學習影片，提供保溼與照護、局部治療、全身性治療、飲食與生活保健等面向的專業解說。