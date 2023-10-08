巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」稍早對以色列發動大規模攻擊，以方隨後展開反擊。根據加薩走廊（Gaza Strip）衛生部，當地的死亡人數已上升至232人。
法新社報導，哈瑪斯（Hamas）的衛生部門透過聲明表示，「加薩地帶的醫院迄今已收治232名烈士和1697名因以色列侵略受傷的人。」
以國軍方則表示，目前正在以國境內的22個地點與「數百名」巴勒斯坦武裝份子作戰。
以色列軍方發言人赫克特（Richard Hecht）告訴媒體記者，「目前我們仍在22個地點，從海上、陸地和空中，與滲透進入以色列的恐怖分子交戰」。他還說，哈瑪斯的攻勢包括「猛烈的地面入侵」。
被問及有多少武裝分子入侵以色列時，赫克特回答，已有「數百人」入侵該國，正在以國境內與軍隊作戰。
他還說，尼格夫沙漠（Negev Desert）的2個以色列社區有「嚴重的人質劫持」情況。（譯者：施施）1121008
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