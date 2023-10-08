國造潛艦案外案，前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君涉嫌洩密，馬則反擊，稱郭很多話都是虛假捏造。媒體人吳子嘉認為，郭璽打馬文君是「項莊舞劍，意在沛公」。

吳子嘉7日在《董事長開講》網路直播節目中認為，郭璽打馬文君，是「項莊舞劍，意在沛公」，把馬文君當人肉沙包，打給另外一批人看，也讓全台灣人知道，他有爆料能力。吳子嘉甚至質疑，如果那一批人不接受郭璽的條件，他恐怕會持續爆料下去。

另外，節目來賓台北市議員徐巧芯指出，上個月底，郭璽經營號稱打健康麻將的麻將館，其中在台南的一個館被警察站崗抄掉，隔了不到一個禮拜，潛艦國造專案召集人黃曙光出來影射有立委洩密之後，郭璽馬上跳出來稱該立委就是馬文君，講得好像自己是正義之士，都是別人叛國。

徐巧芯接著點出，郭璽怎麼可能不知道自己被錄音，被錄音的內容他應該略知一二，因為過去有人用逐字稿的方式揭露部分內容，但郭還是站在前面，故意接黃曙光的球，看起來是打了馬文君，可是現在最希望郭閉嘴的是黃，因為錄音黨裡有很多證據，且黃當時邀請郭擔任海軍顧問，才做了不到1年，就連國防部長邱國正都說郭做事太過分，不讓他繼續做。