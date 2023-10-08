很多人加入「無肉星期一」行列是為了健康或跟流行，沒多久就發現自己無肉不歡而宣告放棄，更加覺得長年茹素甘之如飴的人實在不可思議。美國西北大學研究發現，除了宗教與道德考量，吃素不單純是意志力問題，有3個基因可能與人們能否長期嚴格吃素顯著相關，有助抵擋肉類的誘惑。

綜合美國《新聞周刊》、國家廣播公司（NBC）報導，堪薩斯州立大學調查顯示，至2022年1月，全美成年人約1成自認是素食主義者，動機包括健康、動保、環境問題、宗教。已有研究顯示，自稱素食者約半數實際上也吃肉，至少偶爾會吃。

研究論文第一作者、伊利諾州西北大學（Northwestern University）醫學院病理學教授雅辛（Nabeel Yaseen）說，環境或生物層面的限制，凌駕了嚴格堅持素食的意願，導致許多人放棄，真正貫徹的人相對少很多。以往有幾項研究顯示，遺傳影響人們對於食物的喜惡，例如有些人不敢吃香菜。研究團隊決定從遺傳層面探究堅持茹素的能力是否也與遺傳有關。

美國西北大學研究發現人體有3個基因與能否堅持吃素有顯著關聯，這也可能是許多人無法貫徹的原因之一。（示意圖／Shutterstock）

研究團隊從英國人體生物資料庫（UK Biobank）找出5324名嚴格素食主義者（vegan，食物以外的動物產品也不使用）、32萬9455名吃肉的人，以全基因體關聯分析（GWAS）比較，想找出可能與吃素有關的基因。兩組均為白人，以獲得同質性樣本。

研究人員找到3個與嚴格素食主義者顯著相關的基因、31個可能有關的基因。3個顯著相關的基因位在同一條染色體上，其中2個與脂質代謝、大腦功能有關，其他31個基因也有一部分與這兩者有關，素食者帶有基因變異的機率高很多。

素食風潮興起，但不見能人人都能貫徹。

雅辛說，研究結果重點在於，一個人是否適合素食很可能取決於遺傳基因，「若實在無法堅持到底，沒必要自責」。他指出，植物食品與肉類的差異之一是複雜的脂質，「肉類可能存有某些人需要的脂質成分，帶有支持素食基因的人也許能自行合成這些成分」。研究團隊由此假設，嚴守素食的能力可能與身體如何處置脂質、脂質如何影響腦部功能有關。這些仍待更多研究證明。

研究論文指出，這項研究僅強調遺傳基因與能否堅持素食之間的關聯，並未斷言特定基因直接導致人們偏愛素食，盼未來研究進一步了解素食者與非素食者的生理差異，進而提供更貼近個人需求的飲食建議、生產更優質的肉類替代品。研究成果已於本月4日發表於美國《公共科學圖書館期刊》（PLOS ONE）。