巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯今天對以色列發動大規模攻擊後，多間國際航空公司宣布取消飛往商業中心特拉維夫（Tel Aviv）的航班。

法新社報導，根據特拉維夫班古里昂機場（Ben Gurion Airport）的班機時刻表，法國航空（Air France）、漢莎航空（Lufthansa）、阿聯酋航空（Emirates）、瑞恩航空（Ryanair）、愛琴海航空（Aegan Airlines）和一些美國航司紛紛宣布取消航班。

德國漢莎航空發言人表示，「鑑於特拉維夫目前的安全局勢」，該航司僅保留1個返回德國法蘭克福（Frankfurt）的航班，但「今天其他往返特拉維夫的漢莎航空航班均已取消」。

法國航空宣布，已暫停往返特拉維夫的航班1天，「直至另行通知」。

法荷航空集團（Air France-KLM Group）旗下的廉價航空公司泛航航空（Transavia）也取消了今晚從巴黎飛往特拉維夫的航班。（譯者：施施）1121008