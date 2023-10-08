民進黨總統參選人賴清德日前出席中山大學青年講座，一名女學生提問，如何解決「民進黨掌權帶來的腐敗貪污」，但賴卻反問「哪一個具體事件」引發熱議。對此，前立委郭正亮指出，這反映出賴清德沒有誠懇面對問題，而賴的民調只剩30至40%，沒有像蔡英文2020年大選前穩居45%，就是因為賴「不誠實」，掌權卻不查辦爭議弊案，但不查清楚不代表沒事，外界仍會有印象，民調低難道賴都不會反省一下嗎？

賴清德3日出席國立中山大學青年講座，一名女學生提問如何解決「民進黨掌權帶來的腐敗貪污」，卻遭賴反問「哪一個具體事件」，女學生一時未能舉例，不過現場其他學生喊出「疫苗採購、台南光電、雞蛋」，賴說已進入司法程序不會護短，但希望學生評論案件前，先了解媒體報導是否為真實、是否有具體事證。而此事除引發網路熱議外，也在中山大學引發討論，還傳出該名女學生遭肉搜。

對此，前立委郭正亮7日在政論節目《新聞大白話》表示，這就是反映出賴清德不願誠懇面對問題，民進黨若真像他講得這麼棒，蔡英文在2020年總統大選的得票率是58%，選前3個月支持度一直維持在45%以上，為何最近賴的民調都沒超過40%？表示老百姓對他自有評價，面對種種爭議，「以為不查大家就認為沒事喔？這個叫印象！這反映出你這人不誠實、不誠懇，不然你民調為何只有30幾趴」、「因為不誠實」。

郭正亮提到，該名提問的女大學生才大二、社會經驗不多，碰到賴清德這種大官反擊，她並非專業，如果是記者就可以回答出一堆，重點在於賴是否能誠懇面對問題，若他認為政府沒弊案，那農業部前部長陳吉仲幹嘛下台？這代表有很多人看不下去。

郭正亮強調，「看不下去不表示破案，政治最低標準是法律，但賴清德是用最低標準，說法律尚不能證明他貪污，可是我就認為有，這是觀感、心裡的懷疑」。