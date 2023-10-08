華為與沙烏地阿拉伯電信業者簽署許多合作備忘錄，中東其他國家也和華為合作，開啟5.5G建設。前立委郭正亮表示，華為現在是打響品牌、基建兩手策略同時前進，明（2024）年還會拿到巴西的案子，將是華為一飛衝天的年。

郭正亮7日在中天《盧秀芳辣晚報》節目表示，華為現在是兩手同時前進，一個是消費產品，先打響品牌，未來可做筆電、電動車，還能做利潤比較高的高級品；另外一個則是基建，要結合物聯網、人工智能、雲端儲存，明年會拿到巴西的案子，接下來也會和人口逾8000萬、約3000萬的伊朗、馬來西亞合作。

郭正亮指出，其中最大的合作案是巴西，因為該國人口將近2億，且總統魯拉會盡力協助；而未來華為也可能爭取印尼的案子，印尼人口也很多，對通訊行業來說人口相當重要，家家戶戶都想接上最後一哩路。

郭正亮認為，華為今年在技術上有進展，是消費終端的能力，可是要有極大營收才能一飛衝天，而明年就是華為一飛衝天的年。

郭正亮點出，一飛衝天比較重要，因為華為需要大量收入，才能去鋪排更多技術突破，華為目前正往這個方向前進，最近已傳出它跟富士康在搶員工，這表示華為正在鋪排生產線。