「沒想到他是這樣的人！」台灣品牌永續協會理監事向本刊投訴指出，協會成立之初，朋友推薦台北商業大學前校長張瑞雄擔任協會理事長，雙方溝通協會宗旨、理念、及預算編列時，張瑞雄就像是位好好先生，滿口答應接下職務，不料竟是協會的惡夢。張除了沒繳會費、不具備理事長資格，竟和太太蔡玲嫣要求協會員工參加私人交際應酬去擋酒，還浮報禮物費，且代收餐會酒錢及表演費用，卻沒開單據，種種行徑完全不符曾任國立大學校長的身分。

看不下去的理監事指出，張瑞雄已損害協會名譽，希望他盡速交出帳戶，讓協會恢復正常運作，否則協會將採取法律行動、提起相關民刑事訴訟。

協會理監事指出，張瑞雄夫婦第一次找女員工參加私人餐會在今年4月25日，兩位女員工只到場打招呼就離開，張瑞雄的太太蔡玲嫣又在7月4日要求兩位女員工參加餐會，理由是他們需要好酒量的擋酒部隊，一位女員工以晚上要上課為由婉拒，另一位女員工被迫參加。

7月5日張妻蔡玲嫣再以理監事聚會為由，強調張瑞雄也認為這是會務，要求兩位女員工參加，一位女員工得知其實是張瑞雄兒子的慶生會，根本與會務無關，便以爸媽有事為理由婉拒，沒想到蔡玲嫣不死心，竟以「家事如果沒有很緊急，就先來拜訪二個比較年輕常務理監事」，讓女員工啼笑皆非，另一位女員工再度被迫參加。

張瑞雄和太太蔡玲嫣，要求「台灣品牌永續協會」人員將採購酒類及吉祥玉佩費用匯進蔡的帳戶，而玉佩的價格比蝦皮貴了4倍以上。（圖／讀者提供）

另外，張瑞雄夫婦還在辦公室公開要求員工浮報費用，購買蝦皮上原價只有2、3百元的吉祥玉佩（無事牌）送會員，卻要求以1200元到1500元向張妻蔡玲嫣購買，最後工作人員被迫以900元買了80組。

理監事指出，由於張瑞雄夫婦認為女員工在參加私人餐會等方面配合度不高，竟從7月起開始拒付女員工薪水，一位女員工無奈向張瑞雄表示，如果要資遣她，請結清7月薪資，張則回應沒有要資遣，不過要等8月24日開完理監事會議後，「該給的會給妳們」，不過至今10月了，張拖欠3個月薪水還是不給。

此外，張瑞雄還規劃協會成員到上海旅遊，說是要拜會國台辦，可是國台辦本來就是大陸官方對台窗口，一般人都可以參觀拜會，因此這個行程無法吸引會員參加，最後不了了之。另外，協會還巧立名目舉辦花蓮之旅等活動，還好張8月7日聲稱要辭去理事長，所以包括上海、花蓮等7項會員聯誼活動的預算未執行，否則8月到10月間恐怕要再花協會43萬餘元。

理監事還發現張瑞雄帳目不清，例如6月18日會員大會晚宴的採購費用，張未經大會同意，就要求會務人員將1萬9800元的酒錢匯到他太太蔡玲嫣的帳戶，至今仍沒提供發票，酒商也說沒拿到貨款。

「台灣品牌永續協會」女員工被張瑞雄和太太蔡玲嫣要求參加私人聚會去擋酒。（圖／讀者提供）

另外，會員大會當天現場有音樂等演出，張瑞雄夫婦要求秘書處先給他太太蔡玲嫣一共6萬1000元的表演費用，再由蔡轉交，不料協會至今未收到演出人員的簽收單據。還有原本會員大會通過的晚宴預算席開6桌，最後竟然追加變成29桌，其中張瑞雄的親友就占了6桌，而這6桌沒有一個會員，一桌至少要價1萬1000元外加10%服務費，簡直就是慷協會之慨、做自己的人情。

張瑞雄回應指出，相關指控都是汙衊，「他們不希望我當理事長，我也無所謂，不要用種種理由汙衊我，我保留法律追訴權」。張瑞雄強調，後來他轉換另家公司、也有交會費。當初對方說會員大會餐費沒有預算限制，現在又說他的錯，對方一直在line群組上汙衊他，他很生氣就說不要做，內政部科長則說，如想把協會導入正軌就應留下來，根據《人團法》規定，理事長辭職需要理監事大會同意才生效，至於蔡老師（玲嫣）購買的吉祥玉佩是真正的台灣玉，品質跟蝦皮不一樣。另外，當時只是找協會同事和家人聚會，來的人也很高興，還有照片為證。

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