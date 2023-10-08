大陸華南師大附屬開發區實驗小學（以下簡稱：華附開）一名學生家長張先生（化名），近日將一份印有「華附開小學生必須掌握的八個技能」的文件照片發到網上，並感嘆「能說一口流利的普通話和英語，小學生都這麽難了嗎，感覺家長的壓力也大。」相關內容引發關注。

《上游新聞》報導，華附開小的學生必須掌握的8項技能包括：1.嫻熟掌握包括遊泳在內的2項運動；2.小學階段完成不低於1000萬字的閱讀量（約200本課外讀物，其中必須包含50本中外名著，30本古今中外名人傳記，30本科普讀物，30本純英語讀物）；3.掌握演奏1種以上樂器的技能並形成欣賞高雅音樂的興趣愛好；4.能說一口流利的普通話和英語；5.能寫一手漂亮的硬筆字和學會書寫毛筆字；6.能獨立做一桌家常飯菜，學會做家務的技能並養成熱愛做家務的習慣；7.在畢業前能參與完成一項實驗，並寫出一份較完整的實驗報告；8.具有創新意識，能積極參與科技創新活動。

對此，華附開小學校工作人員表示，必須掌握「8個技能」的要求屬實，「這是學校的辦學特色，就是倡導家校合力促進孩子成長，需要學生家長和家庭的共同努力。」至於為何必須能說一口流利英語？記者多次撥打學校辦公室電話，截至發稿前無人接聽。

消息曝光後，有人感到震驚，「看到最後一個，以為至少要發表SCI論文一篇呢」、「這個要求太費家長，不是錢的問題。樂器可以學便宜的，書可以借，但是，家長真的太累了。」也有人質疑，「吹牛，英語部分看看大學生能做到不？」