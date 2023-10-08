54歲大陸歌手羅中旭，過去因代表大陸參加羅馬尼亞第8屆金鹿杯國際流行音樂節而出道，之後他憑藉歌曲《星光燦爛》走紅；怎料，日前他卻遭一名女子指控，刻意瞞婚，讓女方無意間當了1年半的小三，讓該名女子忍無可忍曬出兩人親密合照及對話紀錄。

一位名為「愛家比利7P0」的網友日前在社群發文指控，男星羅中旭婚內出軌，她透露，自己與羅中旭以交往一年半的時間，起初男方告訴自己是單身，更向媒體宣稱自己是不婚主義，而男方也在戀愛過程中不斷告訴她，不要在社群平台上發出兩人的合照，起初她以為男方是想低調，所以沒有多想。

網友「愛家比利7P0」日前在社群發文指控羅中旭婚內出軌，並曬出多張親密合照。（圖／擷取自微博）

不過當她想與羅中旭回家見家人時，男方卻時常以「時機不到」為由推辭，直到她發現其他不尋常的地方後，才得知男方是在刻意隱瞞自己已婚，且目前和岳父、妻子、5歲孩子住在一起。

然而，該名女網友「愛家比利7P0」為證實自己的話，也曬出自己與羅中旭多張合照，以及兩人的聊天紀錄，當中可見兩人親密地靠在一起，且聊天記錄中也有不少肉麻對話，看得出關係不一般。