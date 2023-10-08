南韓棒球隊在金牌戰2比0冒雨擊退中華隊，球員們除了領取金牌，還成為南韓本屆亞運最大的「替代役部隊」。南韓規定在亞運摘金或是奧運得牌的男子運動員可以免服兵役，棒球由於是團隊運動，一次帶進去的人數極為龐大（24人），而且棒球還是4連霸，多年來都有南韓鄉民對此不滿。

《韓聯社》報導，南韓2018年亞運有半支棒球隊都是年近30的選手，有些還是幾乎沒上陣的，他們跟著隊友一起領金牌，同時獲得免服兵役的權益。精確地說，引起爭議的並非「金牌換免役」，而是「夾帶」選手的行為。遭到外界嚴厲批評之後，南韓棒球隊本屆大幅年輕化，以24歲為選拔標準，幾乎全隊都是1999年以後出生的球員，證明把機會給與年輕球員是正確的決定。

南韓本屆亞運42金，比起上屆雅加達亞運49金稍微下滑，相較2014年擔任地主的仁川亞運79金則是大幅減少。南韓本屆獎牌庫包含游泳6金、擊劍6金、跆拳道5金、射箭4金。