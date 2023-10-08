「芒果歌王」楊哲近日在家鄉屏東購入近2000萬的土地，準備蓋食品觀光加工廠，開心分享人生終於從負債翻轉。沒想到，楊哲5日突然發文控訴，自己租房被房東刁難，有時只是晚了1、2天匯房租，對方就指責他違約，不僅揚言要收回房子，甚至威脅讓他上媒體，無奈直呼「被他搞到真的很氣」。

楊哲在臉書透露，「因在做農產品直播帶貨，所以市區房子太小，租了隔壁鄰居的房子當倉庫放貨！而合約簽訂要每個月1號匯款，所以租了大約1年多都是每月1－2號匯款、但因為有時忙，會零星幾次到3號匯款、結果每次只要到2－3號匯款、房東就傳訊或來電很不客氣說我沒照合約每個月1號匯款、說我違約、要告我回收房子！」

他接著說，「跟這房東租了快兩年的房，每月約1－2號匯款、零星幾次3號匯款（因太忙這月4號才匯），我就接到口氣極差的電話，來電恐嚇要告我違約、要回收房子！還說我當歌星當的太搖擺了！說還要讓我上媒體！於是我就跟他說我就是要故意每個月3－5號匯租金！期待他能上媒體告發我！」

楊哲表示，「我楊哲真繳不出房租，最少也有3個月押金在他手裡！所以我真不知道雖然合約簽每個月1號繳房租、我是每月1－3號匯款，而房東要告我什麼？還有被他搞到真的很氣，所以我嗆他說若沒有讓我上媒體就是小狗！求他快讓我上媒體這樣可以讓我多曝光、幫我宣傳一下我演唱會，還要多多曝光度！」