一名男大生家中經濟條件不好，國小到高中沒有多餘的錢補習或買講義，全靠自己努力苦讀，大學考上頂大商學院，開心告訴父母這個好消息，結果父母竟回考上有什麼用，家裡沒錢幫你出學費，同時他也發現同學們穿名牌、拿最新手機、計畫出國等，自己卻連高鐵都沒搭過，痛罵父母「為什麼沒錢還要生小孩？」貼文引發網友熱烈討論。

原PO昨（7）日於論壇《Dcard》指出，家中經濟困難，他國小到高中從未補習，每當他向父母要錢買參考書反遭到責備，指他對家裡毫無貢獻，他只好向老師借講義，每天在圖書館苦讀，他非常爭氣地考上頂大商科學院，他向父母分享這個喜訊時，卻只得到冷冷的回應，「就叫你高中畢業就出去工作賺錢，現在好了，考上頂大又怎樣，家裡沒錢幫你出學費啦，自己打工賺錢去」，讓他心情瞬間掉到谷底。

上大學後原PO發現自己和同儕間的差異愈來愈大，大家每天的話題都是未來要出國去哪裡玩、炫耀新買的手機、昂貴的球鞋及衣服等，讓他非常嚮往又羨慕，開始思考自己存在的意義，他突發現自己連高鐵都沒搭過；澎湖、金門及小琉球也沒去過，因沒有足夠的錢，他抱怨自己只能拿3年未換過的雜牌手機，渴望可以像同學一樣有奢侈品。

原PO表示，從他有記憶開始，父母每天就為了錢吵得不可開交，他認為讀書是唯一翻轉階級的方式，但父母沒有因此鼓勵他，還酸他「讀那麼多書成績又沒比別人好，沒用啦！」讓他崩潰痛罵「為什麼沒錢還要生小孩？又窮又沒有家庭溫暖，我活著到底還有什麼意義？」

文章吸引網友熱議，還登上網站熱門，「大學4年好好充實自己，工作應該不會很難找」、「請你相信自己很棒，也不要因為物質沒有自信」、「覺得你很棒喔，在資源不足的情況下還可以唸到這麼好，真的是不容易」、「開始工作之後都會好起來的，至少你考上頂大了，之後工作也會好找很多」。