日前以黑馬之姿奪下2023馬來西亞和新加坡賽區亞洲小姐后冠的雷欣蕙，被外界踢爆求學時期曾霸凌加害者，她出面道歉與澄清曾與同學有過糾紛，駁斥霸凌多達80人的謠言，然而她的聲明無法止血，又有網友跳出來指控她曾作弊與找人代工大學作業。

23歲的雷欣蕙9月25日爆冷奪下馬新亞姐后冠，並赢走3萬令吉（約20萬4687元台幣）現金獎及價值150萬令吉（約1023萬元台幣）的公寓，她在社群平台分享喜訊時，第二天就有多名網友指控她霸凌同學，她立刻澄清止血，表示初中期間曾與兩名實名舉報者有過不愉快，包括以「埃及法老」的外號取笑黃姓女同學，但強調外號不是她取的。而另一名戴姓女同學則是發生過口角，但倒水、丟同學水瓶進垃圾桶、帶領全班針對、廁所圍堵等都不是事實。她駁斥外傳遭其霸凌的人數多達30至80位，也屬不實。她向兩位道歉，但稱自己也曾被以「矮婆」外號取笑和排擠，亦是校園霸凌受害者。

不過外界並不買單雷欣蕙的道歉，根據《馬來郵報》4日報導，有網友在大陸社群平台「小紅書」發文，爆料雷欣蕙曾找人代工完成大學作業，並曬出對話的螢幕截圖，以及雷欣蕙付錢的收據。爆料者聲稱，是得知雷欣蕙曾霸凌同學之後，決定出面揭發她的假面。

這起新指控可能讓雷欣蕙的后位再度投下不確定因素。馬新亞姐主辦單位亞洲電視新聞（ATV News）日前表示，將針對她霸凌的指控進行調查，後來又二度發表聲明，強調「這是重要且複雜的情況」，將確保每個當事人的聲音都被充分聽取，呼籲各界給予足夠時間，並停止斷章取義。

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