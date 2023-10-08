今天是24節氣中的「寒露」，北台灣轉涼變天，氣象專家吳德榮指出，今、明兩天水氣增多，全台有雨，加上大氣不穩定，常有較大雨勢，國慶日、周三（10、11日）北部、東北部及東部有雨，其中東北部有大雨，氣象署也表示，今天起北台白天氣溫略降，明天北部高溫會再降4、5度，只剩下26、27度。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄說，今、明（8、9日）兩天台灣附近水氣多，全台各地雲量多、偶有局部短暫雨，大氣不穩定，常有較大雨勢。今北台灣白天氣溫略降、轉涼，北部氣溫23至29度、中部23至33度、南部24至34度、東部23至33度。國慶日、周三（10、11日）為東北風型態，迎風面水氣多、北台灣濕涼；北部、東北部及東部有局部雨，東北部有較大雨勢，背風面中南部晴朗穩定。

氣象署也指出，今日鋒面接近，周一、二鋒面通過加上東北季風增強，今北部氣溫略降，周一高溫再降4到5度，僅剩26、27度，低溫23度，中南部則沒有明顯降溫。

吳德榮表示，周四至周六（12至14日）各地大致晴時多雲，北海岸及東半部偶有局部短暫雨，中南部山區午後有短暫降雨的機率；各地早晚稍涼。

颱風方面，吳德榮指出，輕颱布拉萬在關島東南方海面，朝日本南方海面前進，最新歐洲模式模擬顯示，周四（12日）布拉萬在日本南方海面向東北迴轉、加速遠離，另一熱帶擾動則通過菲律賓進入南海，周五（13日）後才逐漸發展，雖然西北太平洋有多個熱帶系統活動，但一周內台灣天氣並不受其影響。