民進黨總統參選人賴清德日前參加中山大學座談會時，被1名女學生問到民進黨貪污相關問題，引發外界熱議，事後女學生也被綠營網軍肉搜。對此，工運人士鄭村棋想起賴清德率領台南綠營要角，就黑金問題道歉的一幕，好奇賴「憑什麼反問（女學生）」。

中山大學該名外文系女學生當天問賴清德，要如何解決「民進黨掌權力帶來的腐敗貪污」，卻被賴反問「哪一個具體事件」，她事後在臉書社團發文稱，如果執政者給大家弊案很多的印象，是不正常的現象，結果卻遭到肉搜。而針對女學生被肉搜，中山大學回應，目前校內各方言論均對事不對人，同學會在來往互動中學習成長，「我們珍惜這些意見交流的空間」，賴清德則說，他當時並非要否決對方提問和維護民進黨，而是希望藉黨主席的身份，做出更完整說明。

賴清德今年1月回台南舉行黨員座談時，曾率領綠營要角就黑金爭議向市民道歉。（中時資料照，曹婷婷攝）

鄭村棋昨（7）日在政論節目《新聞大白話》怒問，資本50萬元的超思公司可以負責進口雞蛋、快篩試劑供應商前身是小吃店，以及近日國造潛艦相關爭議等不正常事件，人民難道不應該懷疑嗎？他認為當大家都有疑問時，身為執政黨總統參選人的賴清德，當然有義務接受質疑。

鄭村棋指出，賴清德當天在中山大學的行為是種反擊、鎮壓，但今年1月，賴曾在本命區台南要求當地綠營要角就黑金一事道歉，這等於承認了民進黨有貪腐問題，既然如此，賴憑什麼反問女學生？