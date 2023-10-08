國民黨立委馬文君6日質詢時質疑，潛艦國造得標廠商GL才成立短短48天就拿到標案，狠酸「換心手術會找剛拿到證照48天的人動手術？」行政院長陳建仁則回應，「若如果找到好的外科醫師可以呀。」對此，國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧想起2事，並痛斥民進黨執政，台灣充滿光怪陸離鬼故事。

游淑慧昨（7）日在臉書提到，當疫情嚴峻，全國需要快篩時，原本經營小吃店的「義士」瞬間轉型成生技大亨，200萬元資本額，豪吃政府16.5億元標案，要從國外進口快篩，面對質疑時還反嗆沒賺錢，只是想幫政府。

此外，當台灣面臨缺蛋，價格飛漲甚至有錢還買不到時，又爆出有17年沒營業的前蛋商遺孀，開起資本額僅50萬元的一人公司，從政府手中拿到6億元的專案，進口巴西雞蛋，甚至公司都還沒復業，就提前一天拿到合約。然而面對質疑，遺孀也是聲稱沒賺錢，只是想幫忙政府。

游淑慧痛斥，民進黨執政時，台灣會充滿各種光怪陸離的鬼故事，而故事背景都是國家社會發生重大危機，接著有天外飛來的「仁人志士」，以完全不合常情的情節出場，試圖解決危機。如今同樣情節再度上演，一家2017年成立才48天，得標設計台灣潛艦。游淑慧質疑，民進黨政府是不是真的要強迫老百姓相信這些鬼故事？