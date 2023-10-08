考入頂大是眾多人心中追逐的理想，一名男網友昨（7）日於Dcard發佈貼文，指稱因家中經濟拮据，父母自小並不看重其學涯發展，甚至經常被要求輟學外出工作掙錢，後來以為考上人人口中羨煞的頂大，卻仍然為錢發愁，看著身邊朋友圍著討論之後出國計劃、又換新手機、新球鞋、衣服時，自覺就像幽靈，完全融入不了眾人話題，只能一旁苦笑，再假裝沒事，半夜躲被裡偷哭。

該名網友起初指出，因為家中經濟拮据，他從國小升高中期間從未補習，甚至向爸媽討錢買參考書，卻總換來不好臉色，就連準備學測的複習講義，都是他一科一科向任課老師討要，又後每天拚死拚活泡圖書館直至閉館。最終憑藉一腔努力考上頂大商院科系，開心傳訊向爸媽報喜，卻換來一句：「考上頂大又怎樣，家裡沒錢幫你出學費」。

不過該名網友當時仍樂觀認為，畢竟已經考上頂大，打工掙學費應不太困難。然而距離開學至今一個多月，他身邊朋友每每討論出國計劃、換新手機、新球鞋時，他自認為幽靈，完全無法融入眾人話題，只能一旁苦笑：「好羨慕喔」，再假裝沒事回到宿舍，半夜躲被子裡哭。

網友無奈感慨，他每一晚上入睡前，總在思索自身存在的意義、拼命上頂大又是為了什麼，「我那想要翻轉階級的想法看起來就像是一個笑話，好像無論我多努力都沒辦法改變自己是一個窮人的事實。」

網友最後繃不住情緒，心酸感歎：「我應該國中就輟學當8+9，這樣搞不好還會快樂一點？隨著我了解的越多，就越清楚自己的處境有多悲哀。知識對我而言像是一種罪過，我心裡很清楚，無論變得多聰明，還是擺脫不了自己是個窮人的事實，一直到上大學才真正了解，原來窮，才是對一個人最殘忍的酷刑。」